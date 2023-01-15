Нідерланди знижують вартість подачі та оформлення видів на проживання

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів оголосила, що з 1 січня 2023 року в країні почали діяти нові, більш доступні збори для тих, хто бажає залишитися в країні з різними цілями.

За даними Голландської служби імміграції та натуралізації, уряд вирішив скоригувати збори з урахуванням зростання цін, а також зміни рівня заробітної плати.

«З 1 січня 2023 року діють нові збори. Вони коригуються щороку залежно від зростання цін та індексації заробітної плати. Цього року на шукачів чекає ціла низка покращень», — йдеться у заяві Служби імміграції та натуралізації.

Згідно з джерелом, іноземцям будуть доступні дозволи, які діють протягом п’яти років, тому їм не доведеться подавати заяву, а також платити за її продовження щороку.

Крім того, що заявники зможуть заощадити, влада заявила, що нові правила допоможуть їм знайти роботу в Нідерландах, а також швидше інтегруватися.

Серед інших змін влада Нідерландів вирішила знизити плату для самозайнятих осіб, які подають заяви на отримання посвідки на проживання та її продовження. Плата для самозайнятих за отримання ВНЖ була знижена майже вчетверо порівняно з минулим роком — з 1446 євро до 350 євро.

Більше того, з 1 січня 2023 року збір для тих, хто подає заяву на отримання посвідки на гуманітарні міркування, було знижено з 1 109 євро до 210 євро, а плата за продовження для цієї категорії претендентів зменшилася з 397 євро до 210 євро.

При цьому вартість оформлення посвідки на свідків, які повідомляють про торгівлю людьми та будь-які форми насильства, також знизилася — з 410 до 210 євро.