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НІДЕРЛАНДИ

У Нідерландах королева може одружитися з жінкою

Гліб Парфененко
У Нідерландах королева може одружитися з жінкою

Одностатеві шлюби дозволені в Нідерландах з 2001 року, але завжди вважалося, що це не поширюється на королівську сім’ю, так як передбачається, що в ній є спадкоємець престолу.

Однак тепер прем’єр-міністр Марк Рютте роз’яснив, що будь-який король або королева можуть вступити в шлюб з людиною тієї ж статі, повідомляє BBC.

Спадкоємиці голландського престолу, принцесі Амалії, в грудні виповнюється 18 років.

Рютте пояснив, що це були “теоретичні ситуації”, але наступна королева може вийти заміж за жінку, повідомляє BNR.

“Кабінет міністрів не вважає, що спадкоємець престолу або король повинен відректися від престолу, якщо він або вона хоче одружитися на партнері того ж статі”, – відповів прем’єр-міністр на письмове запитання в парламенті від своєї власної Ліберальної партії.

Це питання виникло після того, як в опублікованій влітку книзі гіпотетично ставилося запитання про те, що станеться, якщо спадкоємець голландського престолу захоче одружитися з представницею тієї ж статі.

У книзі немає спекуляцій на тему особистого життя принцеси Амалії, і немає ніяких вказівок на те, що весілля знаходиться в процесі підготовки, підкреслює BBC.

Однак залишається відкритим питання, що станеться, якщо в одностатевому шлюбі з’являться діти – усиновлені або народжені за допомогою донора. Чи зможуть вони успадкувати трон?

“Це досить складно”. Згідно з конституцією Нідерландів, наступником короля чи королеви може бути “законний нащадок”.

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