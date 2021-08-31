Астронавты обнаружили трещины на Международной космической станции

Российские астронавты обнаружили новые трещины в одном из сегментов Международной космической станции (МКС), сообщает Reuters.

«В модуле Заря кое-где были обнаружены поверхностные трещины», — сказал РИА Новости главный инженер ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев.

«Это плохо и свидетельствует о том, что трещины со временем начнут распространяться», — добавил он, но не уточнил, трещины вытекают из воздуха.

Соловьев ранее заявлял, что большая часть оборудования МКС устаревает, и предупреждал о «лавину» повреждений после 2025 года.

В последнее время на МКС произошла серия инцидентов.

Сбой программного обеспечения и возможное отсутствие внимания человека вывели станцию ​​из-под контроля. Двигатели нового модуля «Наука» внезапно запустились через несколько часов после стыковки, и вся станция изменила курс с экипажем из семи человек. В прошлом месяце Роскосмос также сообщил о падении давления в модуле «Звезда» из-за утечки воздуха. В нем живут космонавты.

Роскосмос заявил, что будет участвовать в МКС до 2024 года, и страна готова продлить срок эксплуатации станции.