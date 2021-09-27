Активна гігантська мегакомета наблизиться до Землі через 10 років

Через 10 років комета Бернардінеллі-Бернштейна C / 2014 UN271 пролетить повз Сонця. Зараз на ньому спостерігаються сплески активності. Також вчені з’ясували точні параметри космічного об’єкта.

Американські вчені з’ясували розмір гігантської комети, яка наближається до Сонця. Відповідно до недавнього дослідження, його діаметр досягає 150 км. Для порівняння, це майже в 7 разів більше діаметру супутника Марса Фобоса. Астрономи також підрахували масу комети C / 2014 UN271 – виявилося, що вона майже в 10 разів більша за масу комети Хейла – Боппа. Нагадаємо, колись її називали «Великий кометою 1997 року”.

В результаті на даний момент комета Бернардінеллі-Бернштейна вважається найбільшою кометою і найбільшим тілом із хмари Оорта серед усіх відомих. Вчені припускають, що нинішня активність космічного об’єкта обумовлена сублімацією частинок аміаку та вуглекислого льоду. Передрукована публікація роботи доступна на сайті arXiv.org і очікує експертної оцінки та рецензування

Вчені вважають, коли комета Бернардінеллі – Бернштейна наблизиться до Землі, вона стає вражаючою метою для наземних спостережень. У перигелії вона буде трохи тьмяніше Титана, супутника Сатурна. Спочатку C / 2014 UN271 був прийнятий за карликову планету з хмари Оорта. Однак це виявилася комета, вік орбіти якої становить 600 тисяч років.