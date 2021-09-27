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Активная гигантская мегакомета приблизится к Земле через 10 лет

Глеб Парфененко
Активная гигантская мегакомета приблизится к Земле через 10 лет

Через 10 лет комета Бернардинелли-Бернштейна C / 2014 UN271 пролетит мимо Солнца. Сейчас на ней наблюдаются всплески активности. Также ученые выяснили точные параметры космического объекта.

Американские ученые выяснили размер гигантской кометы, которая приближается к Солнцу. Согласно недавнему исследованию, его диаметр достигает 150 км. Для сравнения, это почти в 7 раз больше диаметра спутника Марса Фобоса. Астрономы также подсчитали массу кометы C / 2014 UN271 — оказалось, что она почти в 10 раз больше массы кометы Хейла — Боппа. Напомним, когда ее называли «Большой кометой 1997 года».

В результате на данный момент комета Бернардинелли-Бернштейна считается самой большой кометой и крупнейшим телом из облака Оорта всех известных. Ученые предполагают, что нынешняя активность космического объекта обусловлена ​​сублимацией частиц аммиака и углекислого льда. Перепечатана публикация работы доступна на сайте arXiv.org и ожидает экспертной оценки и рецензирования

Ученые считают, когда комета Бернардинелли-Бернштейна приблизится к Земле, она становится впечатляющей целью для наземных наблюдений. В перигелии она будет немного тусклее Титана, спутника Сатурна. Сначала C / 2014 UN271 был принят за карликовую планету из облака Оорта. Однако это оказалась комета, возраст орбиты которой составляет 600 000 лет.

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