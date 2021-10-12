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МОЛДОВА

Перша країна відчуває на собі газову зброю Росії. Молдова звертається до Європи за допомогою

Євгеній Подольський

Молдова, асоційована з Європейським союзом в рамках Енергетичного співтовариства, звернулася за допомогою до Європейського союзу після того, як «Газпром» скоротив постачання газу в цю країну, незважаючи на енергетичну кризу в Європі.

Молдавани розраховують на новий контракт на поставки газу через Румунію, щоб відреагувати на дефіцит, викликаний тим, що старий контракт з «Газпромом» закінчився, а новий містить невигідні умови. Росіян звинувачують у використанні газу в політичних цілях і в навмисному обмеженні поставок газу в Європу для просування спірного газопроводу «Північний потік – 2», який буде обходити країни-транспортувальники.

За оцінкою віце-прем’єра Андрія Спину, цитованого Financial Times, ціни, запропоновані «Газпромом», «не виправдані і не реалістичні з точки зору Молдови». Він зізнався, що розмовляв з цією компанією і альтернативними постачальниками. Кишиневом управляє президент прозахідної партії травня Санду. Аура Сабадус з ICIS стверджує, що дії «Газпрому» – це спроба «використовувати ситуацію для тиску на цю країну».

Молдавани обговорюють з Європейським Союзом екстрені поставки газу через Румунію, але у Румунії також є проблема із задоволенням внутрішнього попиту за рахунок рекордно низьких запасів, зафіксованих майже по всій Європі. Український газотранспортний оператор OGTSUA запропонував Молдові поставляти його з використанням транспортних потужностей, які раніше використовувалися Угорщиною, яка, однак, вирішила укласти контракт з Газпромом і перенаправити поставки на Турецький потік в обхід регіону з півдня, наприклад, Північний потік-2 з півночі.

Міжнародне енергетичне агентство прийшло до висновку, що Росія може збільшити поставки газу в Європу на 15 відсотків, щоб знизити ціни. Після початкової затримки росіяни запропонували кілька рішень, в тому числі продаж більшої кількості газу на електронній платформі Газпрому і запуск «Північного потоку 2». Існує суперечка про те, чи дійсно цей газопровід після запуску, що вимагає дотримання нормативних вимог ЄС, знизиться. або підняти ціни на газ в Центральній і Східній Європі. Це дозволить обійти такі країни, як Молдова, в поставках, тому це вважається інструментом дій, подібних описаним вище.

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