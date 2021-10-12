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МОЛДОВА

Первая страна чувствует на себе газовое оружие России. Молдова обращается к Европе за помощью

Евгений Подольский

Молдова, ассоциированная с Европейским союзом в рамках Энергетического сообщества, обратилась за помощью к Европейскому союзу после того, как «Газпром» сократил поставки газа в эту страну, несмотря на энергетический кризис в Европе.

Молдаване рассчитывают на новый контракт на поставки газа через Румынию, чтобы отреагировать на дефицит, вызванный тем, что старый контракт с «Газпромом» закончился, а новый содержит невыгодные условия. Россиян обвиняется в использовании газа в политических целях и в преднамеренном ограничении поставок газа в Европу для продвижения спорного газопровода «Северный поток — 2», который будет обходить страны-транспортировщики.

По оценке вице-премьера Андрея Спину, цитируемого Financial Times, цены, предложенные «Газпромом», «не оправданы и не реалистичны с точки зрения Молдовы». Он признался, что разговаривал с этой компанией и альтернативными поставщиками. Кишиневом управляет президент прозападной партии Май Санду. Аура Сабадус из ICIS утверждает, что действия «Газпрома» — это попытка «использовать ситуацию для давления на эту страну».

Молдаване обсуждают с Европейским Союзом экстренные поставки газа через Румынию, но у Румынии также есть проблема с удовлетворением внутреннего спроса за счет рекордно низких запасов, зафиксированных почти по всей Европе. Польша имеет резервы из-за обязательства накапливать их в соответствии с Законом о запасах. Украинский газотранспортный оператор OGTSUA предложил Молдове поставлять его с использованием транспортных мощностей, которые ранее использовались Венгрией, которая, однако, решила заключить контракт с Газпромом и перенаправить поставки на Турецкий поток в обход региона с юга, например, Северный поток-2 с севера.

Международное энергетическое агентство пришло к выводу, что Россия может увеличить поставки газа в Европу на 15 процентов, чтобы снизить цены. После первоначальной задержки россияне предложили несколько решений, в том числе продажу большего количества газа на электронной платформе Газпрома и запуск «Северного потока 2». Существует спор о том, действительно ли этот газопровод после запуска, требующего соблюдения нормативных требований ЕС, снизится. или поднять цены на газ в Центральной и Восточной Европе. Это позволит обойти такие страны, как Молдова, в поставках, поэтому это считается инструментом действий, подобным описанным выше.

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