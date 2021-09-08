В результаті потужного землетрусу в Мексиці без електрики залишилися понад 730 тисяч осіб

Влада Мексики повідомили про одну смерть після потужного землетрусу силою 7,1 бала за шкалою Ріхтера минулої ночі.

Ступінь впливу не ясна, на деяких ділянках є зруйновані споруди. Федеральна комісія з електроенергії повідомила в Twitter, що більш 730 000 споживачів в Мехіко залишилися без електрики.

El sismo provocó derrumbes en las carreteras de acceso al puerto de Acapulco. pic.twitter.com/VeZU2nwaHl — TiempoDigital (@TiempoDigitalMx) September 8, 2021

У Мехіко багато людей відчайдушно покидали будинки і ночували на відкритому повітрі.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M7.0 in Guerrero, Mexico 41 min ago pic.twitter.com/KvYsdMhJpx — EMSC (@LastQuake) September 8, 2021

Епіцентр спостерігався на глибині 10 км і в 11 км на північний захід від Акапулько в Герреро. У столиці, розташованої приблизно в 300 км від цього курорту, спрацювала система раннього попередження про сильний землетрус.