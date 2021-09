В результаті потужного землетрусу в Мексиці без електрики залишилися понад 730 тисяч осіб

Влада Мексики повідомили про одну смерть після потужного землетрусу силою 7,1 бала за шкалою Ріхтера минулої ночі.

Ступінь впливу не ясна, на деяких ділянках є зруйновані споруди. Федеральна комісія з електроенергії повідомила в Twitter, що більш 730 000 споживачів в Мехіко залишилися без електрики.

У Мехіко багато людей відчайдушно покидали будинки і ночували на відкритому повітрі.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M7.0 in Guerrero, Mexico 41 min ago pic.twitter.com/KvYsdMhJpx

— EMSC (@LastQuake) September 8, 2021