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МЕКСИКА

В результаті потужного землетрусу в Мексиці без електрики залишилися понад 730 тисяч осіб

Євгеній Подольський

Влада Мексики повідомили про одну смерть після потужного землетрусу силою 7,1 бала за шкалою Ріхтера минулої ночі.

Ступінь впливу не ясна, на деяких ділянках є зруйновані споруди. Федеральна комісія з електроенергії повідомила в Twitter, що більш 730 000 споживачів в Мехіко залишилися без електрики.

У Мехіко багато людей відчайдушно покидали будинки і ночували на відкритому повітрі.

Епіцентр спостерігався на глибині 10 км і в 11 км на північний захід від Акапулько в Герреро. У столиці, розташованої приблизно в 300 км від цього курорту, спрацювала система раннього попередження про сильний землетрус.

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