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МЕКСИКА

В результате мощного землетрясения в Мексике без электричества остались более 730 000 человек

Евгений Подольский

Власти Мексики сообщили об одной смерти после мощного землетрясения силой 7,1 балла по шкале Рихтера минувшей ночью.

Степень влияния не ясна, на некоторых участках есть разрушенные сооружения. Федеральная комиссия по электроэнергии сообщила в Twitter, что более 730 000 потребителей в Мехико остались без электричества.

В Мехико много людей отчаянно покидали дома и ночевали на открытом воздухе.

Эпицентр наблюдался на глубине 10 км и в 11 км к юго-западу от Акапулько в Герреро. В столице, расположенной примерно в 300 км от этого курорта, сработала система раннего предупреждения о сильном землетрясении.

 

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