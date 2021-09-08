В результате мощного землетрясения в Мексике без электричества остались более 730 000 человек

Власти Мексики сообщили об одной смерти после мощного землетрясения силой 7,1 балла по шкале Рихтера минувшей ночью.

Степень влияния не ясна, на некоторых участках есть разрушенные сооружения. Федеральная комиссия по электроэнергии сообщила в Twitter, что более 730 000 потребителей в Мехико остались без электричества.

El sismo provocó derrumbes en las carreteras de acceso al puerto de Acapulco. pic.twitter.com/VeZU2nwaHl — TiempoDigital (@TiempoDigitalMx) September 8, 2021

В Мехико много людей отчаянно покидали дома и ночевали на открытом воздухе.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M7.0 in Guerrero, Mexico 41 min ago pic.twitter.com/KvYsdMhJpx — EMSC (@LastQuake) September 8, 2021

Эпицентр наблюдался на глубине 10 км и в 11 км к юго-западу от Акапулько в Герреро. В столице, расположенной примерно в 300 км от этого курорта, сработала система раннего предупреждения о сильном землетрясении.