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У Мексиці туристка, що засмагала на пляжі, знепритомніла через кокос, що впав їй на голову

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Мексиці туристка, що засмагала на пляжі, знепритомніла через кокос, що впав їй на голову

Туристку, що насолоджувалася пляжним відпочинком у Нуево-Вальярта в Мексиці, нокаутував кокос, що звалився з пальми. Фрукт впав з висоти приблизно 3-х метрів і вдарив жінку по голові, через що вона знепритомніла на кілька хвилин, повідомляє видання Vallarta Daily.

Рятувальники на пляжі поспішили надати туристці першу допомогу. Після чого вона прийшла до тями і продовжила насолоджуватися відпусткою без проходження додаткового медичного обстеження.

Кокоси ростуть у багатьох тропічних регіонах, де їх використовують для їжі, напоїв та багатьох інших цілей. Існує поширена думка, що падаючі кокоси можуть стати причиною серйозних травм, включаючи струс мозку. Точних даних статистики щодо цього немає. Проте зафіксовано окремі випадки травм від кокосів, що впали, включаючи переломи черепа і травми головного мозку. У деяких випадках вони були фатальними.

Втім, ризик отримати струс мозку через кокос, що впав на голову, насправді досить малий. Згідно з дослідженнями, опублікованими в журналі Journal of Travel Medicine, ризик бути вдареним кокосом, що впав, – близько одного до 250 мільйонів. Це означає, що з більшою ймовірністю вас вдарить блискавка або з’їсть акула.

Звичайно, це не означає, що можна повністю ігнорувати ризик кокосів, що падають. Під час відпочинку поряд з кокосовими пальмами потрібно дотримуватись запобіжних заходів – не сидіти і не гуляти прямо під ними, а також звертати увагу на попереджувальні знаки, які розміщують, якщо пальма нахилена або має сухі гілки.

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