Сильний землетрус стрясає Мексику (ВІДЕО)

На південному заході Мексики поблизу курорту Акапулько стався сильний землетрус, повідомляє Reuters.

В результаті землетрусів впали камені і були пошкоджені будівлі, але поки повідомлень про жертви не надходило.

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що серйозної шкоди не було завдано ні в Герреро, де знаходиться Акапулько, ні в сусідній Оахаці чи столиці Мехіко.

VIDEO: Signs shake, people spill into streets in Mexico City as 7.1-magnitude earthquake hits near the Pacific coast pic.twitter.com/ptIXp2KcuS

Поки що інформації про жертви немає, додав глава держави.

Акапулько знаходиться приблизно в 375 км від Мехіко. Столичний район залишився без електрики, і перелякані мешканці вийшли на вулиці, деякі майже в піжамі, повідомив Reuters очевидець. Місцеві жителі зібралися під дощем з маленькими дітьми та домашніми тваринами на руках, занадто наляканими, щоб повернутися додому.

JUST IN 🚨 Power flashes seen in Mexico as powerful earthquake hits the city. pic.twitter.com/9CmURK3tzm

