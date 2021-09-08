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МЕКСИКА

Сильний землетрус стрясає Мексику (ВІДЕО)

Гліб Парфененко
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На південному заході Мексики поблизу курорту Акапулько стався сильний землетрус, повідомляє Reuters.

В результаті землетрусів впали камені і були пошкоджені будівлі, але поки повідомлень про жертви не надходило.

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що серйозної шкоди не було завдано ні в Герреро, де знаходиться Акапулько, ні в сусідній Оахаці чи столиці Мехіко.

Поки що інформації про жертви немає, додав глава держави.

Акапулько знаходиться приблизно в 375 км від Мехіко. Столичний район залишився без електрики, і перелякані мешканці вийшли на вулиці, деякі майже в піжамі, повідомив Reuters очевидець. Місцеві жителі зібралися під дощем з маленькими дітьми та домашніми тваринами на руках, занадто наляканими, щоб повернутися додому.

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