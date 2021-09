Землетрясение 7.1 баллов по шкале Рихтера потрясли Мексику (видео)

На юго-западе Мексики вблизи курорта Акапулько произошло сильное землетрясение, сообщает Reuters.

В результате землетрясений упали камни и были повреждены здания, но пока сообщений о жертвах не поступало.

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что серьезный ущерб не было нанесено ни в Герреро, где находится Акапулько, ни в соседней Оахаке или столицы Мехико.

VIDEO: Signs shake, people spill into streets in Mexico City as 7.1-magnitude earthquake hits near the Pacific coast pic.twitter.com/ptIXp2KcuS



Пока информации о жертвах нет, добавил глава государства.

Акапулько находится примерно в 375 км от Мехико. Столичный район остался без электричества, и испуганные жители вышли на улицы, некоторые почти в пижаме, сообщил Reuters очевидец. Местные жители собрались под дождем с маленькими детьми и домашними животными на руках, слишком напуганы, чтобы вернуться домой.

JUST IN 🚨 Power flashes seen in Mexico as powerful earthquake hits the city. pic.twitter.com/9CmURK3tzm

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 8, 2021