Медики стверджують, що Європа вступила до чергової хвилі коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявили, що у Європі почалася чергова хвиля коронавірусної інфекції.

За даними ВООЗ та ECDC, кількість хворих на континенті знову почала зростати. Це пояснюється тим, що настали холодніші місяці. Чиновники від охорони здоров’я знову наполягають на необхідності захисту здоров’я громадян із використанням усіх доступних інструментів, включаючи вакцинацію.

«Хоча ми вже не там, де були рік тому, зрозуміло, що пандемія COVID-19 досі не закінчилася. На жаль, бачимо, що показники у Європі знову зростають, і це говорить про початок нової хвилі інфекцій. З приходом осені та зими також очікується відновлення поширення грипу», — йдеться у спільній заяві директора Європейського відділення ВООЗ Ханса Клюге та директора ECDC Андреа Аммон.

ВООЗ та ECDC пояснили, що одночасна циркуляція COVID-19 та сезонного грипу піддасть вразливих людей підвищеному ризику тяжких захворювань і стане тягарем для систем охорони здоров’я.

Щоб цього не сталося, ВООЗ та ECDC рекомендують усім країнам використовувати ефективні засоби проти обох вірусів та наполегливо закликають приділяти пріоритетну увагу вразливим групам людей.

Дані, надані ВООЗ, показують, що мільйони людей по всій Європі все ще не були вакциновані проти коронавірусної хвороби, і кількість випадків зараження збільшилася на вісім відсотків порівняно з попереднім тижнем.

У зв’язку з цим європейським країнам настійно рекомендується охопити нещеплених людей і переконатися, що вони отримають свої дози вакцини, водночас запроваджуючи бустерні дози відповідно до національних рекомендацій.

«Важливо, щоб наступні пріоритетні групи були вакциновані як проти грипу, так і проти COVID-19: працівники охорони здоров’я, люди віком від 60 років, вагітні жінки та особи із супутніми захворюваннями та станами», — наголошують ВООЗ та ECDC.

У той час як ситуація з коронавірусом продовжує залишатися стабільною у всіх країнах ЄС, раніше цього місяця повідомлялося, що Франція вступила у восьму хвилю COVID-19. У стратегічній раді з вакцинації Франції констатують, що всі показники восьмої хвилі перебувають на підйомі.