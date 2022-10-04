Геніальний трюк проти неприємного запаху з рота

Неприємний запах з рота – це те, чого хотів би позбутися кожен. Іноді неприємний запах із рота настільки нав’язливий, що не минає, незважаючи на ваші зусилля чистити зуби двічі на день і користуватися зубною ниткою.

Чому це відбувається? Чому у вас неприємний запах з рота, незважаючи на те, що ви ретельно стежите за гігієною ротової порожнини і добре чистите зуби?

Можливо, відповідь полягає в тому, що ви забуваєте про гігієну мови.

Очищення язика має важливе значення, коли справа доходить до неприємного запаху з рота. Ви можете цього не усвідомлювати, але більшість бактерій ротової порожнини, що викликають неприємний запах з рота, прихована мовою. Він покритий численними сосочками, тими волосками, на яких розташовані смакові сосочки.

Саме на цих крихітних волосках містяться залишки їжі та інші частинки, які в сукупності створюють умови для зростання бактерій та гнильних процесів, а вони, у свою чергу, виділяють неприємний запах.

Насправді близько 90% бактерій та патогенів знаходяться на язику. Вони прилипають до його волосся і разом із залишками їжі створюють липку масу, що викликає неприємний запах з рота, якого неможливо позбутися.

Як прибрати неприємний запах з рота лише одним прийомом?

Все, що вам потрібно, це засіб для чищення мови. Це не дорого і не потребує багато грошей. Для роботи не потрібна електрика, що робить його ще вигіднішим вкладенням. Скребки для язика – найкращий спосіб позбутися неприємного запаху з рота. Як би неймовірно це не звучало, це чудовий спосіб забути про неприємний запах, який знижує вашу самооцінку.

Як користуватися скребком для язика?

По-перше, оберіть скребок для мови. Ці невеликі прилади доступні у різних формах – із пластику, нержавіючої сталі, мідних сплавів. Насправді немає значення, який тип ви виберете. Все залежить від ваших уподобань та бюджету. Збирання з кожним сортом відбувається однаково.

Почніть рух скребка із задньої частини мови. Потягніться назад якнайдалі, не викликаючи блювотного рефлексу. Потім натисніть і почніть повільно переміщати скребок вперед. Важливо не натискати занадто сильно, оскільки це може призвести до незначного ушкодження смакових рецепторів, що розташовані на язиці.

Ви побачите, як осад, який ви зберете, залишиться на поверхні пристрою. Повторіть процедуру кілька разів для ретельного очищення. Якщо ви робите цю чистку регулярно і включаєте її у свій догляд за ротовою порожниною, неприємний запах з рота залишиться в минулому.

Раніше ми писали Яку помилку ви робите під час гоління під пахвами?