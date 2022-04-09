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Мавританія

Росія заблокувала розслідування масового вбивства в Малі

Євгеній Подольський

Росія заблокувала запит до Ради Безпеки ООН про «незалежне розслідування» передбачуваного вбивства кількох сотень мирних жителів у Малі малійською армією та російськими воєнізованими формуваннями, повідомили AFP у суботу дипломатичні джерела.

1 квітня армія Малі оголосила, що знищила 203 «екстремісти» в Мурі в центральній частині Малі під час операції наприкінці березня.

Проте за цією новиною були масові повідомлення в соціальних мережах про масові вбивства мирних жителів у цьому районі. Хьюман Райтс Вотч стверджує, що малійські солдати та іноземні бойовики страчували там 300 мирних жителів у період з 27 по 31 березня. Запит ООН про проведення розслідування був включений до заяви, підготовленої Францією та поданої на затвердження Ради Безпеки у п’ятницю.

Але Росія, яка підтримується Китаєм, «не бачить необхідності» в тексті і вважає його «передчасним», враховуючи, що владою Малі розпочато розслідування.

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