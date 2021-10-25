В Марокко туристичний хаос: почався переполох з раптовим закриттям і виїздом з країни

Раптові закриття Марокко продовжують влаштовувати туристам неприємності – після того, як на початку жовтня постраждали росіяни, тепер закриття країни влаштовує «сюрпризи» британцям і туристам з окремих країн Європи.

Нагадаємо, про закриття для російських туристів країна оголосила ще 6 жовтня. Подробиці читайте в матеріалі «Марокко призупинила пряме авіасполучення з Росією». У минулу п’ятницю в число постраждалих потрапили також туристи з європейських країн – авіасполучення перервано з Великобританією, Німеччиною та Нідерландами. В результаті число постраждалих обчислюється вже тисячами.

Як поскаржилася The Sun туристка Хлоя з міста Уитби в Йорку: «Здається, ніхто не знає, що відбувається, ми повинні були вилетіти назад в четвер увечері, і ми дізналися, що рейс був відмінений, коли ми дісталися до аеропорту Агадира. Наші представники не дуже впевнені в тому, коли саме ми повернемося, вони сказали нам не турбуватися про виїзд, коли ми наступного разу поїдемо в аеропорт, на випадок, якщо нам доведеться повернутися».

Ще пара туристів 38-річний Деріл Лемб і його 55-річний вітчим Мал Клівленд витратили 500 фунтів стерлінгів, щоб повернутися в Манчестер з Марракеша. Оригінальні зворотні рейси EasyJet для п’ятиденної поїздки обійшлися всього в 272 фунта стерлінгів. Однак в підсумку їм довелося пройти через 13-годинну поїздку до Касабланки і Барселону, перш ніж, нарешті, приземлитися в аеропорту Манчестера. «В аеропорту абсолютний хаос. Ніхто зі співробітників не знає, що відбувається, а стійки реєстрації або порожні, або не розмовляють з нами. Люди застрягли в аеропорту, всі в люті. У деяких немає грошей на перебронювання рейсів, тому вони не знають, що вони будуть робити», – розповідає потерпілий.

У свою чергу, авіакомпанія EasyJet, на яку обрушилася різка критика в зв’язку зі скасуванням рейсів заявила, що організовує літаки, щоб доставити туристів додому після переговорів з владою Марокко. Представник RyanAir також заявив, що сповістив туристів і веде переговори. Національне управління аеропортів Марокко при тому вже заявило, що обмеження діятимуть «до подальшого повідомлення».

При цьому The Sun відзначає, що близько 6500 пасажирів щотижня відправлялися приблизно на 50 рейсів в марокканські аеропорти тільки з Лондона. І всі вони виявилися в «підвішеному» стані в зв’язку з рішенням марокканської влади.