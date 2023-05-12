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Український лоукостер відкрив авіакомпанію для регулярних рейсів із Європи

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко

Український авіаперевізник SkyUp відкрив авіакомпанію в ЄС з офісом на Мальті. Це дозволить йому відкривати регулярні рейси з Європи.

Як повідомляє avianews.com, зараз у флоті перевізника знаходиться лише один авіалайнер, але до кінця року ситуація покращає.

Дочірня компанія SkyUp MT отримала необхідні документи: сертифікат експлуатанта (AOC), ліцензію на виконання рейсів (AOL) та сертифікат організації підтримки льотної придатності (CAMO). Це дозволить перевізнику почати виконувати рейси без обмежень як повноцінна авіакомпанія ЄС та скористатися перевагами відкритого неба.

Зазначається, що компанія сфокусується на оренді літаків із екіпажами для виконання рейсів інших авіакомпаній. В даний час у флоті SkyUp MT є тільки Boeing 737-800 2011 випуску. До кінця 2023 року SkyUp планує розширити флот своєї компанії на Мальті. Перевізник зазначив, що це будуть повітряні судна за новими контрактами, а не з флоту SkyUp.

Війна в Україні та SkyUp

Компанія SkyUp встигла евакуювати з України майже всі літаки початку війни. В аеропорту “Бориспіль” залишався лише один борт – Boeing 737-800 з реєстрацією UR-SQP. Його вивезли у квітні 2023 року.

Як відомо, 24 лютого 2022 року пілоти намагалися вилетіти до Кишинева, але диспетчери наказали їм повернутися до аеропорту, оскільки небо над Україною закрили для цивільних літаків.

5 серпня 2022 року SkyUp розповів про плани запустити власну авіакомпанію у Європі. Спочатку перевізник здійснюватиме перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії, Словаччини, також можливі рейси з Німеччини та Австрії. Основну частину маршрутів становитимуть традиційні туристичні напрямки, такі як Туреччина та Єгипет, а також екзотичні напрямки, такі як Танзанія.

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