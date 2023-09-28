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МалайзіяТуризм

Туристи були шоковані, виявивши в номері готелю приховану камеру в розетці

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристи були шоковані, виявивши в номері готелю приховану камеру в розетці

Пара туристів із Китаю була шокована, коли виявила у спальні свого номера у гостьовому будинку в Малайзії приховану камеру у розетці. Вранці подружжя знайшло інше житло, попередньо повідомивши про ситуацію в поліцію, пише видання Says.

У китайській соціальній мережі туристи розповіли, що знайшли невелику модифіковану камеру, заховану в розетці навпроти ліжка, і запитали про безпеку подорожей Малайзією. Пара забронювала номер у гостьовому будинку в Кота-Кінабалу, штат Сабах і знайшла пристрій для запису при першому ж огляді житла.

«Коли мій чоловік посвітив ліхтариком свого телефону на розетку навпроти ліжка, він помітив віддзеркалення, тому ми розібрали панель і були шоковані. Як ви можете бачити на фотографіях, ми виявили невелику камеру між двома USB-портами», – написала жінка, додавши фотографії як доказ наявності невеликого пристрою.

Оскільки на момент виявлення камери вже було пізно, подружжю довелося переночувати в номері. Вже на світанку вони виїхали і знайшли інше місце проживання під час поїздки: спати чи приймати душ у тому номері їм було некомфортно, навіть після того, як вони накрили камеру.

Туристи додали, що власник гостьового будинку не відповів на їхнє повідомлення, коли вони сказали йому про виявлення прихованої камери. Також вони звернулися до поліції та поінформували платформу бронювання, отримавши відшкодування за проживання.

Начальник поліції Кота-Кінабалу Заїді Абдулла заявив, що справа розслідується відповідно до статті 509 Кримінального кодексу після того, як вони отримали заяву. Поліція провела попереднє розслідування на місці події, конфіскувала кілька речей і зараз працює над встановленням підозрюваного.

Міністр туризму, мистецтва та культури Малайзії Датук Сері Тіонг Кінг Сінг закликав усіх операторів проживання звертати увагу на діяльність своїх співробітників та проводити перевірки анкетних даних. “Не можна заперечувати, що такі інциденти можуть бути викликані особистими діями безвідповідальних господарів або співробітників Airbnb”, – сказав він.

А потім додав, що його міністерство намагатиметься посилити заходи безпеки та підзвітності, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів у майбутньому. Тіонг також рішуче засудив підлий акт приховування камер, заявивши, що він не лише порушує закон, а й шкодить іміджу туристичної галузі країни.

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