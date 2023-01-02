Російських туристів вирішили засудити за фото на найвищому хмарочосі Азії

Тисячі лайків у Instagram створили велику проблему для російських туристів – їх можуть засудити за фото на найвищому хмарочосі ЮВА, Merdeka 118 у Куала-Лумпурі. Власники хмарочоса та влада Малайзії заявили, що туристи не мали права перебувати на об’єкті, тим більше підніматися на нього.

Як повідомляє місцева преса, у середу, 28 грудня, два туристи — екстремали, «альпіністи-висотники», піднялися на хмарочос і зробили свої фотографії на висоті, пізніше виклавши фото в акаунти в Instagram. Туристи були ідентифіковані як блогери-росіяни Іван Б. та Анжела Н., відомі своїми ризикованими сходженнями, з численними фотографіями їхніх виступів у їхніх акаунтах. Вірусними стали і ці фото та відео, ось тільки наслідки екстремалам можуть загрожувати серйозні. Місцеві жителі висловили сумнів щодо заходів безпеки у цьому районі та почали активно запитувати, чи отримали альпіністи дозвіл від керівництва будівництва. І в результаті блогерам загрожує судовий процес.

У заяві представника PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd йдеться, що проти будь-якої особи, викритої в проникненні в хмарочос, буде ухвалено судові позови. «Ми хочемо підкреслити, що розробка Merdeka 118, як і раніше, є активним будівельним майданчиком, і безпека залишається нашим пріоритетом. Оскільки це приватна власність, порушників буде притягнуто до відповідальності за всією суворістю закону», – заявили в компанії. Вони також додали, що «повністю співпрацюють» із владою у цьому питанні.

Наша довідка: Merdeka 118 – надвисокий хмарочос, що добудовується в Куала-Лумпурі. На кінець 2022 року вважається другою за висотою будинком у світі після Бурдж-Халіфа в Дубаї. На даний момент висота будівлі становить майже 679 метрів, при цьому вона ще добудовується, закінчення будівництва планується на початку 2023 року. При цьому будівництво почалося в 2014 році, щоправда, переривалося на час пандемії.