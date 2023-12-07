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МалайзіяТуризм

При в’їзді до Малайзії туристам доведеться заповнювати карту прибуття

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
При в'їзді до Малайзії туристам доведеться заповнювати карту прибуття

Імміграційний департамент Малайзії запровадив нові правила для в’їзду до країни.

З 1 січня 2024 року всім іноземцям упродовж трьох днів до поїздки потрібно заповнювати «Цифрову карту прибуття» (MDAC) на сайті відомства.

У спеціальній формі турист повинен вказати свої особисті дані, дати в’їзду та виїзду, вид транспорту та країну відправлення. Після цього на електронну пошту прийде лист зі спеціальним кодом, за допомогою якого можна побачити свою MDAC та завантажити її у форматі pdf.

Транзитні пасажири звільнені від заповнення картки. Форму доведеться заповнювати перед кожним в’їздом до Малайзії.

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