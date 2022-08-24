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У Литві запропонували пускати росіян до країн ЄС після відповіді на питання, чий Крим

Бовтун Марія
Бовтун Марія
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У Литві запропонували пускати росіян до країн ЄС після відповіді на питання, чий Крим

Громадян Росії потрібно пропускати через литовський кордон лише у тому випадку, якщо вони висловляться проти спецоперації чи визнають, що Крим належить Україні. З такою пропозицією виступив глава МЗС держави Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Delfi.

Прикордонники ухвалюватимуть рішення на основі реакції людини: якщо на запитання «Чий Крим?» він відповість, що російська, йому заборонять проїзд до Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії та Польщі. За словами Ландсбергіса, перепустка громадянина, який вважає, що півострів не окупований, суперечить інтересам національної безпеки.

Також відомо, що Литва закликає країни Шенгена заборонити росіянам видачу віз. Якщо глави МЗС держав блоку відмовляться ухвалити таке рішення, прибалтійська республіка готова ухвалити його на регіональному рівні.

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