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Європейський Союз може анулювати усі туристичні візи росіянам

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Європейський Союз може анулювати усі туристичні візи росіянам

Туристичні візи, які країни Шенгену вже видали росіянам, мають бути анульовані. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

За його словами, подібне рішення необхідно ухвалити на рівні всього Євросоюзу, а не просто окремих держав. В іншому випадку ніякі санкції та обмеження щодо російських туристів фактично не працюють. Вони продовжують приїжджати до Європи, використовуючи чинні правила перетину кордонів усередині ЄС.

“Громадянин РФ може отримати візу Німеччини в консульстві і попрямувати через Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу – туди, де він хоче провести відпустку”, – пояснив чиновник.

У зв’язку з цим Габріелюс Ландсбергіс пропонує, як мінімум, перестати видавати візи росіянам, а як максимум – анулювати діючі в’їзні документи. «Найкращим варіантом було б загальноєвропейське рішення оголосити ці візи недійсними», – сказав глава литовського МЗС.

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