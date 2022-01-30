Стало відомо, що ваша група крові може розповісти про ваш характер?

Кров – це рідина у наших венах та артеріях, яка підтримує життя у кожній клітині нашого тіла. Однак ми рідко замислюємося про свою кров, і тим більше про те, чи має вона якесь відношення до нашої особистості?

Більшість нашої особистості визначається нашою генетичною спадщиною, і частково це наша група крові. У міжкультурному дослідженні антигенів крові та рис особистості дослідники виявили кореляцію між групою крові та особистістю. В іншому дослідженні хлопчиків-підлітків і стилів особистості група крові А зазвичай вважається «ніжнішою». При цьому групи 0, B і AB виявилися «стійкішими».

Можливо, ви чули про дієту Джеймса Д’Адамо за групою крові. У ній автор говорить про харчування за групою крові, тому що на його думку існують певні зв’язки між групою крові та здоров’ям. Наприклад, вісім із 10 дітей з аутизмом мають групу крові А. У Японії багато людей беруть до уваги групу крові при пошуку потенційних романтичних партнерів. Продавці там знову продають певні продукти залежно від групи крові.

Група крові 0

Відомими людьми з цією групою крові є Аль Капоне, Джеральд Форд, Михайло Горбачов, королева Єлизавета II, Джон Леннон, Пол Ньюман, Елвіс Преслі, Рональд Рейган та інші.

Нульова група є першою та вихідною, і це проявляється в особистісних характеристиках людей, у яких вона є. Ці люди зазвичай встановлюють високі стандарти життя і досягають їх. Люди з нульовою групою зазвичай є лідерами, мають відмінну інтуїцію і краще справляються зі стресом, ніж люди з іншими групами крові. Ці люди демонструють впевненість, але можуть бути трохи байдужими до інших. Люди нульової групи романтично сумісні з людьми їхньої власної групи крові або групи крові AB.

Група крові А

Знаменитості з кров’ю “групи А”: Джордж Буш-старший, Брітні Спірс, Адольф Гітлер, Джет Лі та інші.

Більшість досліджень особистості та груп крові проводиться в Японії, де 74% населення мають групу А. Люди з цією кров’ю, як правило, чутливіші, ніж люди з іншими групами крові. Стрес може послабити їхній імунітет. На жаль, люди з групою крові А, як правило, більш тривожні та недовірливі до інших груп крові. Ці люди схильні займатися інтелектуальними заняттями у таких галузях, як наука, математика та дослідження. Оскільки вони, як правило, інтроверти, вони найкраще працюють самотужки. Люди з групою крові можуть бути досить пристрасними. Вони, як правило, перфекціоністи, які виявляють терпіння. Вони найбільше сумісні з іншими людьми з кров’ю «групи А» або людьми з групою крові АВ.

Група крові В

Відомими людьми з цією групою крові є Джек Ніколсон, Лучано Паваротті, Міа Ферроу, Пол Маккартні, Леонардо ДіКапріо та інші.

Якщо у вас група крові B, ваша особистість має тенденцію бути творчою, інтроспективною, чуйною, емоційною та інтелектуальною. У той же час ви можете бути зосереджені на собі і виглядати егоїстично, але при цьому схильні дбати про своїх близьких. Люди з групою крові В зазвичай більш збалансовані, ніж люди з групою крові 0 і А. Вони так само амбітні, як і представники нульової групи, але настільки ж чутливі і глибокі, як люди з групою крові А. З погляду здоров’я у «В » Найчастіше розвиваються вовчак, розсіяний склероз і хронічна втома. Вони сумісні з особинами зі своєї групи, і навіть з особинами типу «АВ».

Група крові АВ

Знаменитості з кров’ю AB – це Джон Ф. Кеннеді, Мерілін Монро, Мік Джаггер, Томас Едісон, Джекі Чан та інші.

Як ви вже здогадалися, люди зі змішаною групою крові AB також мають змішані риси характеру. Люди з цією кров’ю надійні та можуть бути як сором’язливими, так і товариськими залежно від ситуації. Люди з групою крові AB можуть бути чарівними, оскільки вони дуже духовні. Вони спокійні, відкриті до змін та дружелюбні. Більшість людей із цією групою крові індивідуалісти і відрізняються від більшості. З погляду романтики, люди з групою крові «AB» сумісні з будь-якою іншою групою крові, але найкраще підходять людям із їхньою групою крові. Мабуть, вираз «чоловік моєї групи крові» має глибоке значення, особливо для японців.