Що робити із вашими стосунками, коли фаза медового місяця закінчилася?

Фаза медового місяця характерна початку практично будь-яких відносин. Це може тривати від кількох місяців до перших трьох років відносин. У цей період любов міцна та інтенсивна. Закохані неспроможні відірвати очей друг від друга. Вони майже весь час проводять разом. Вони займаються сексом щодня.

Все це прекрасно і робить почуття прихильності глибше. Але коли ви розумієте, що ця фаза пройшла і ви не можете повернути її назад, ви можете пережити бурю негативних почуттів, страх розлуки, невпевненість. Це нормально — хотіти повернути ту іскру, яка у вас була і за якою ви нудьгуєте.

Ви не можете повернутися до фази медового місяця, але ви можете скоригувати свої очікування у стосунках.

Одна з найважливіших речей — спробувати мати більш реалістичний погляд на ваші стосунки та стосунки. Однією з найбільших перешкод на шляху до щастя є нереалістичні очікування щодо відносин та партнера. Якщо ви розраховуєте жити в казці, як вам здавалося спочатку, на вас, швидше за все, чекає розчарування. Це може спричинити серйозну кризу у відносинах.

Будуйте реалістичні та стійкі очікування від ваших стосунків. Не думайте, що метелики у животі – це те, що буде завжди. Кожні відносини проходять різні етапи та трансформуються. Бурхливі почуття, пристрасть і потяг спочатку перетворюються на глибокі форми любові, прихильності, відданості, партнерства з часом.

Що робити, коли ви знаєте, що етап медового місяця закінчився і його вже не повернути?

1. Оцініть, наскільки добре ви вмієте вирішувати конфлікти та спілкуватися

Важливим чинником стосунків є здорове спілкування. Це визначає, чи вам добре справлятися з конфліктами чи між вами є невисловлені речі і напруженість. Невирішені питання та невисловлені почуття – одна з головних причин розриву стосунків у парах після медового місяця.

2. Наскільки ви віддані своїм відносинам

Після фази медового місяця важливо подумати, скільки зусиль ви вклали у ваші стосунки. Потім настає момент, коли стає зрозуміло, чи хочете ви і ваш партнер, щоб ваші відносини розвивалися, або вам все одно, що з нею буде, після того, як початкова фаза закоханості зникла.

3. Як вам вдається покращувати свою особистість, навіть якщо ви єдині зі своїм партнером у стосунках

Після проходження фази закоханості настає зіткнення особистостей. Дуже часто це момент, коли відбувається розрив у стосунках. Причин може бути багато. Прихильність і залежність з боку одного партнера, надмірні амбіції з боку іншого, прагнення власного розвитку за рахунок спільного у відносинах, не знаходження перспективи для самостійного розвитку одного партнера без підтримки іншого. Усе це психологічні механізми, які показують, наскільки ви стійкі як незалежні особистості, і особистості у відносинах.

4. Ви ідеалізуєте свого партнера та його поведінку

Проходження фази закоханості – це гарний час, щоб підбити підсумки того, чому ви насправді закохані у свого партнера і чи справді ви закохані в нього чи своє уявлення про нього. Коли метелики в животі вщухнуть, саме час оцінити ваші справжні почуття одне до одного. Це допоможе вам усвідомити у здорових та перспективних відносинах, чи є ви ними чи ні.