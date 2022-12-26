Kick the Pu: Українці розробили гру, в якій кожен може відлупцювати Путіна

В магазинах додатків для мобільних телефонів з’явилась нова пригодницька антистрес-гра Kick the Pu, яка надає українцям можливість “випустити пару” та вивільнити негативні емоції в ігровій формі, відлупцювавши, або, наприклад, поціливши з джавеліна чи кинувши гранату в одного зі світових антигероїв-загарбників. В дебютній версії гри можна поцькувати та покепкувати з володимира путіна, олександра лукашенко, кадирівця або чмоні (чмобіка). А згодом в гру будуть додані ще й російські пропагандисти. Гравці можуть використовувати декілька видів зброї – ніж, автомат, граната та гранатомет. Завантажити гру вже можна в App Store та Google Play в будь-якій країні світу крім росії та білорусі.

Граючи в Kick the Pu, кожен гравець також робить добру справу, допомагаючи військовим. В безплатній версії гри присутня реклама, більша частина доходів від якої буде відправлена на підтримку ЗСУ. А за 99 центів можна придбати преміум версію гри, всі гроші від якої також підуть на лікування бійців. Звіти про відправлення коштів будуть опубліковані в Telegram каналі розробників.

Іграшка створена командою українських IT-вців та опозиційно налаштованих білоруських програмістів, які вимушені були покинути свою країну через переслідування.

“У березні 2022 року ми вирішили зробити просту антистрес-гру в якій кожен українець зміг би познущатися з путіна. Протягом кількох днів ми зібрали команду з розробників, художників, аніматорів – білорусів та українців, які були готові допомогти реалізувати такий соціальний проєкт на безоплатній основі”, – розповідає один з розробників Влад Сень. – Перша версія гри була готова вже за 3 тижні, у квітні. Тоді почався довгий та складний процес публікації додатка в App Store та Google Play. Адміністрації магазинів багато разів відхиляли завантаження додатка, пропри апеляції, яких було понад 15».

В очікуванні нашестя ботів і кібератак ФСБ росії на гру розробники радять всім охочим завантажити Kick the Pu, оскільки скоро вона може стати недоступна, через атаки ботів. Якщо завантажити гру на свій гаджет зараз, то в неї можна буде грати навіть тоді, коли її видалять з магазинів. Також розробники просять ставити гарні оцінки, писати коментарі з ідеями на доопрацювання, та ділитись грою з друзями. Це все допоможе перебити негативні коментарі та жалоби рашистів та допоможе якомога більшій кількості українців весело зняти стрес. Завантажити гру можна в Google Play та App Store.

Всі охочі також можуть взяти безпосередню участь у створенні наступних версій Kick the Pu, запропонувавши нових антигероїв та нові види зброї або цькування. Серед вже запропонованих – головні “улюбленці” українців: володимир соловйов, ольга скабєєва, маргаріта сімонʼян, дмітрій мєвдвєдєв, антон красовський, сєргєй шойгу та дмітрій кісельов, яких можна буде “пригостити” смачним ляпасом або щирим копняком або “гатити по поганцях” з української Стугни або американської Himars. Свої ідеї можна відправляти в чат Telegram-каналу розробників або на email pytun.huylo@gmail.com.

Психологиня Ірина Тарасова з Центру соціально-психологічної підтримки та реабілітації “Therapy of win”, що здійснює допомогу військовим, говорить що даний спосіб згаяти час з користю для психічного здоров’я є актуальним саме тому, що гра передбачає ряд взаємодій користувача з антигероями, які направлені на подолання стресу.

“По-перше, через фрустрацію, як прояв накопиченої агресії у гравця на ворога, негативні емоції вивільняються на доступний вже віртуальний об’єкт гри. Важливо, що гравець відчуває себе впливовим у взаємодії з ворогом, тобто контролюючим свої емоції через опцію самому обирати персонаж, що максимально відповідає його образу накопиченої агресії, – розповідає Ірина. – По-друге, через фізичну взаємодію, що знижує рівень стресу вже звичним способом підключення тіла (стрімке натискання кнопок для якнайшвидшого «завдавання удару» ворогу). А також через перефокус від внутрішнього на зовнішнє. Під час гри ми переносимо в безпечний простір всю накопичену злість на ворога, що вже переповнює зсередини. У такий спосіб ми звільняємо місце відчуттям, що зцілюють, вже не пов’язаним з грою, а також потрібним емоціям перемоги над ворогом, що тільки посилюють впливову позицію сили в ситуації, що склалася”.