Громадянин Південної Кореї вирішив заробити на батьках заради коханої у Таїланді

Громадянин Південної Кореї вирішив заробити на своєму зникненні в Таїланді, але замість можливого доходу опинився у скандальній ситуації, повідомляє The Thaiger.

За інформацією місцевих ЗМІ, 24-річний Кім Хенхіль мав вилетіти до Південної Кореї з Паттайї, але натомість вирішив інсценувати своє викрадення.

“Чоловік зателефонував батькам і повідомив, що його викрали в аеропорту і вимагають викуп. Після цього молодик перестав виходити на зв’язок, а його стурбовані родичі зв’язалися з корейським посольством у Таїланді.

План обманщика був простим: він розраховував якнайдовше залишатися в країні, щоб бути зі своєю дівчиною з Таїланду та обманом отримати гроші від батьків на її утримання”, – повідомляє видання.

Незабаром поліція королівства знайшла Хенхіля в його будинку. Молодий чоловік спробував втекти, однак був схоплений та заарештований. Проти уявної жертви викрадення порушили кримінальну справу за прострочену на 497 днів візу.

Згідно з тайським законодавством Кіму загрожує штраф, депортація та внесення до чорного списку у разі повторного в’їзду до Таїланду.