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КИТАЙ

Жертви і безліч поранених в результаті потужного землетрусу в Китаї

Гліб Парфененко
Жертви і безліч поранених в результаті потужного землетрусу в Китаї

Двоє людей загинули і 60 отримали поранення сьогодні в результаті землетрусу силою 6 балів в китайській провінції Сичуань, повідомляє Associated Press з посиланням на інформацію китайського інформаційного агентства Сіньхуа.

Епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Лучжоу (населення понад 4,25 млн.). Повідомлялося про майже 7 тисяч евакуйованих.

Землетрус стався на глибині 10 кілометрів.

За даними державного телебачення CCTV, постраждали 60 осіб, стан трьох з них важкий. Землетрус зруйнував 737 будинків і пошкодила понад 7000 будівель, повідомляє DPA з посиланням на People’s Daily.

Жертви і безліч поранених в результаті потужного землетрусу в Китаї

За даними Геологічної служби Німеччини, сила землетрусу становила 5,5 бала. У цьому районі почалися рятувальні роботи. Повідомлялося про перебої в подачі електроенергії.

Землетруси часто відбуваються в західному Китаї. У травні 2008 року в результаті землетрусу силою 7,9 бала загинуло близько 90 000 чоловік.

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