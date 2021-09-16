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КИТАЙ

Жертвы и множество раненых в результате мощного землетрясения в Китае

Глеб Парфененко
Жертвы и множество раненых в результате мощного землетрясения в Китае

Два человека погибли и 60 получили ранения сегодня в результате землетрясения силой 6 баллов в китайской провинции Сычуань, сообщает Associated Press со ссылкой на информацию китайского информационного агентства Синьхуа.

Эпицентр землетрясения находился в районе города Лучжоу (население более 4,25 млн.). Сообщалось о почти 7000 эвакуированных.

Землетрясение произошло на глубине 10 километров.

По данным государственного телевидения CCTV, пострадали 60 человек, состояние троих из них тяжелое. Землетрясение разрушило 737 домов и повредила более 7000 зданий, сообщает DPA со ссылкой на People’s Daily.

Жертвы и множество раненых в результате мощного землетрясения в Китае

По данным Геологической службы Германии, сила землетрясения составила 5,5 балла. В этом районе начались спасательные работы. Сообщалось о перебоях в подаче электроэнергии.

Землетрясения часто происходят в западном Китае. В мае 2008 года в результате землетрясения силой 7,9 балла погибли около 90 000 человек.

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