У північній частині Китаю зафіксовано найхолодніший день в історії

Температура у північному населеному пункті Китаю — селі Бейцзі в повіті Мохе провінції Хейлунцзян — впала до мінус 53°C. Це найсильніший мороз за історію спостережень.

Розташоване в північно-східній провінції Хейлунцзян село Мохе широко відоме як «Північний полюс Китаю» і є одним з небагатьох місць у країні зі справжнім субарктичним кліматом.

За даними метеорологічного бюро Хейлунцзяна, температура о 7 ранку 22 січня — перший день місячного Нового року склала мінус 53°C. Таким чином було побито попередній рекорд 1969 року — мінус 52,3°C.

Метеорологічне управління Китаю знало про значне зниження температури в деяких районах країни і випустило особливе попередження в понеділок — Cold wave blue warning.

Зими в Мохе тривалі: починаються на початку жовтня і часто тривають до травня.

У 2018 році рідкісний «крижаний туман» — погодне явище, яке зустрічається лише в екстремально холодному кліматі, коли краплі води в повітрі залишаються в рідкій формі, — огорнув усе довкола, що спонукало місцеву владу випустити перший в історії міста «червоний рівень погодної небезпеки».

У Мохе поки не було оголошено жодних попереджень, але місцеві метеорологи кажуть, що похолодання триватиме ще щонайменше тиждень. І крижаний туман дуже можливий.

Постійний холод цілий рік приваблює туристів до місцевих крижаних атракціонів. У 2011 році понад 10 000 туристів з’їхалися до міста, щоб спостерігати за північним сяйвом під час щорічного фестивалю.

Зміни клімату призводять до збільшення частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ.

У 2018 році в Китаї спостерігалася найсильніша спека з 1961 року, яка призвела до масових відключень електроенергії і навіть призвела до посухи в річках. Екстремальні температури трималися понад 70 днів, і наслідки відчувалися всюди великих територіях країни.

У південно-західній провінції Сичуань, де проживає 80 мільйонів людей, через перебої в подачі електроенергії закрилися заводи, в будинках та офісах відбулися віялові відключення електроенергії, а також загинули тисячі свійських птахів та риб на фермах.