Китай вперше з 2020 року почне видавати всі типи віз

Китай з 15 березня відновить видачу іноземним громадянам усіх типів віз, зупинену в березні 2020 через пандемію коронавірусу, пише Deutsche Welle.

Китай з 15 березня відновить видачу іноземним громадянам усіх типів віз, призупинену у березні 2020 року на тлі пандемії коронавірусу. Про це повідомили у вівторок, 14 березня, у консульському департаменті МЗС КНР. Як уточнило агентство Reuters, захід спрямований на пожвавлення економіки КНР на тлі одних із найнижчих темпів її зростання майже півстоліття.

Відновлено і безвізовий режим для низки регіонів: з 1 травня 2018 року туристи з Росії та ще 58 країн могли відвідувати китайський острів Хайнань без віз. Такий же режим діятиме і для мандрівників на борту круїзних лайнерів – у разі їхнього заходу до порту Шанхаю. Крім того, відновиться безвізовий в’їзд до південної провінції Гуандун для груп іноземців, які прибувають з Гонконгу і Макао.

Нарешті, безвіз знову діятиме для туристичних груп з Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у місті Гуйлінь у Гуансі-Чжуанському автономному районі. У КНР також зможуть потрапити іноземці з візами, що діють, виданими до 28 березня 2020 року.

Китай у січні дозволив своїм громадянам здійснювати закордонні поїздки. Крім того, кількість країн, куди можливі групові тури, розширена владою КНР до 60.

Плани щодо зростання ВВП КНР на рівні п’ять відсотків

Делегати сесії Всекитайських зборів народних представників (ВСНП) 13 березня затвердили плани уряду щодо зростання ВВП країни на рівні п’ять відсотків і збільшення видатків на оборону.

Уряд КНР після припинення політики нульової толерантності до коронавірусу з локдаунами та карантинами сподівається на пожвавлення економіки. Для стимулювання кон’юнктури передбачено більш високу нову заборгованість, ніж минулого року. Обсяг дефіциту у КНР заплановано на рівні близько 3 відсотків (торік – 2,8 відсотка).

У прийнятому на сесії ВРНП звіті уряду передбачено створення цього року 12 млн нових робочих місць — на один мільйон більше, ніж у 2022 році. Влада очікує безробіття на рівні 5,5 відсотка та інфляцію на рівні трьох відсотків.

Влада Китаю оголосила про перемогу над коронавірусом

Керівництво Китаю раніше оголосило про “велику і рішучу перемогу” у боротьбі проти коронавірусу. У заяві, оприлюдненій після засідання Постійного комітету Політбюро ЦК КПК 17 лютого, говорилося, що з листопада 2022 року КНР за порівняно короткий час „здійснив бездоганний перехід“ від режиму пандемії до нормального життя.

На початку грудня уряд КНР несподівано скасував жорстку політику нульової толерантності до коронавірусу з локдаунами, примусовим карантином та масовим тестуванням населення. Дані про смерті з COVID-19 перестали публікуватися. За оцінками спостерігачів, крематорії не справлялися зі спалюванням тіл померлих.