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Китай планує запустити космічні тури з 2025 року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Китай запропонує космічні тури з 2025 року

Як повідомляє видання Global Times, Китай почне надавати послуги космічного туризму з 2025 року. Про це повідомив відомий інженер-ракетобудівник, засновник компанії CAS Space Ян Іцян.

За його словами, ціна суборбітального космічного туру становитиме 2-3 млн юанів (286 000 – 429 000 доларів). Для порівняння – аналогічна подорож у компанії Virgin Galactic коштує 450 000 доларів.

Ян Іцян нагадав, що Китай запустив комерційну космічну програму відносно нещодавно з 2015 року. Вона реалізується за участю приватного капіталу.

Раніше перший китайський космонавт, а зараз директор інженерного підрозділу програми пілотованих польотів Ян Лівей також повідомив, що для космічних туристів у майбутньому відкриють і орбітальну станцію КНР «Небесний палац», збірка якої закінчується цього року.

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