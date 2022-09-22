Китай планує запустити космічні тури з 2025 року

Як повідомляє видання Global Times, Китай почне надавати послуги космічного туризму з 2025 року. Про це повідомив відомий інженер-ракетобудівник, засновник компанії CAS Space Ян Іцян.

За його словами, ціна суборбітального космічного туру становитиме 2-3 млн юанів (286 000 – 429 000 доларів). Для порівняння – аналогічна подорож у компанії Virgin Galactic коштує 450 000 доларів.

Ян Іцян нагадав, що Китай запустив комерційну космічну програму відносно нещодавно з 2015 року. Вона реалізується за участю приватного капіталу.

Раніше перший китайський космонавт, а зараз директор інженерного підрозділу програми пілотованих польотів Ян Лівей також повідомив, що для космічних туристів у майбутньому відкриють і орбітальну станцію КНР «Небесний палац», збірка якої закінчується цього року.