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Глава Євроради: Я очікую, що Китай використовує свій вплив, щоб припинити війну в Україні

Євгеній Подольський

Шарль Мішель написав у Twitter після переговорів із прем’єр-міністром Лі Кецяном під час відеосаміту ЄС-Китай, що він очікує, що Китай використовує свій вплив у Москві, щоб покласти край російській агресії в Україні.

“Міжнародне співтовариство, зокрема Європейський союз і Китай, зобов’язані використати свій вплив і дипломатію, щоб покласти край російській війні в Україні та пов’язаній з нею гуманітарній кризі”, – написав глава Європейської ради.

Глава Євроради: Я очікую, що Китай використовує свій вплив, щоб припинити війну в Україні

Попередження для Китаю

У Брюсселі з’явилися думки, що напад Росії на Україну може зблизити Пекін та Москву. Тому перед відеосамітом офіційні особи ЄС, відповідальні за його підготовку, заявили, що сьогодні європейські лідери застережуть Китай від військової підтримки Росії та допоможуть йому обійти санкції, запроваджені Заходом.

Представники ЄС наголосили, що така підтримка негативно позначиться на економічних відносинах, а Піднебесна є найбільшим торговим партнером Європи.

О 14:00 голова Ради Шарль Мішель та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн мають приєднатися до голови КНР Сі Цзіньпіна.

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