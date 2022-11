У Європі оголосили дату відкриття міста мрій

City of Dreams Mediterranean, відкриття якого заплановане на острові Кіпр у 2 кварталі 2023 року, стане першим подібним курортом у Європі. Розкішні номери, грандіозне казино, вишукана кухня, численні зручності для відпочинку та занять спортом, послуги MICE світового класу задовольнять найвибагливіших гостей.

Розташований на середземноморському острові Кіпр, за кілька хвилин від жвавого центру Лімассола, готель City of Dreams Mediterranean складатиметься з 500 стильних номерів і люксів, включаючи найбільший президентський люкс на острові. Всі номери оформлені в м’якій, затишній кольоровій гамі і мають власні балкони з неперевершеним видом на Солоне озеро Акротірі, гірський хребет Троодос і знаменитий пляж Ледіс Майл, який по праву вважається найкращим пляжем на Кіпрі.

У комплексі відкриється найбільше в регіоні власне казино площею 7500 кв.м із найсучаснішим обладнанням.

City of Dreams Mediterranean запропонує широкий вибір кулінарних страв на будь-який смак, від паназіатського ф’южну та близькосхідних вишукувань до сучасної європейської та автентичної середземноморської кухні. Завдяки концепції відкритої кухні, інтерактивним шоу кухарів, станціям для приготування піци та суші, а також продуктам, вирощеним в органічних садах на території готелю, гості наче побувають у справжній гастрономічній подорожі.

Сім’ї будуть у захваті від басейнів у формі лагуни та водних гірок, від парку пригод із зіплайном, екстремальним мотузковим атракціоном та батутною зоною.

Для гостей буде працювати спа-салон Renü, що пропонує програму процедур, що омолоджують, розкішний критий басейн і повністю обладнаний фітнес-центр. Renü створюється під впливом спа-центру Morpheus у місті мрій Макао, удостоєного звання «Спа року» за версією Forbes Travel Guide 2020.

Тут же відкриють найбільший виставковий центр на Кіпрі, великий бальний зал, що вміщує 880 гостей, та ультрасучасні конференц-зали, що дозволяють проводити будь-які семінари, великомасштабні конференції, весілля та заходи міжнародного рівня.

Інтегрований курорт також включатиме відкритий амфітеатр, дизайнерську торгову набережну, Тенісну академію Маркоса Багдатиса.

На концерти світового класу обіцяють запрошувати ді-джеїв та легендарних артистів з усього світу.

City of Dreams Mediterranean, що входить у відзначену нагородами Melco Resorts & Entertainment, є одним з найбільших девелоперських проектів, що здійснюються на Кіпрі, і покликаний змінити ситуацію в секторі туризму та гостинності острова. Melco Resorts & Entertainment також управляє City of Dreams Macau, Studio City Macau та City of Dreams Manila, серед інших інтегрованих курортних проектів в Азії.