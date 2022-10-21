Кіпр вийшов на докризові показники без російських туристів

413’382 туристи відвідали курортний острів Кіпр у вересні цього року, що на 21.9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином держава вийшла на докризові показники без російського турпотоку.

Згідно з даними Статистичної служби Кіпру, туристичний сектор помітно відновився після збитків, завданих ситуацією з коронавірусом, при цьому кількість мандрівників досягла рівня, що передує пандемії. Кількість туристів, які відвідали країну за період із січня по вересень 2022 року, склала 2.540.554 особи. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, загальна кількість становила 1.299.392.

У той же час, за період з січня до вересня ковідного 2020 року турпотік складався всього з 512.184 осіб, тоді як з січня по вересень доковідного 2019 року їх кількість була рекордною – 3.260.546 мандрівників. Дані, надані Управлінням статистичної служби, показали, що найбільша кількість відпочиваючих у вересні цього року прибула з Великобританії загалом 169.799 осіб. Це 41,1% від загальної кількості прибулих. Інші країни є у загальному заліку, але з великим відривом.

Наведемо відомості про турпоток, що входить на Кіпр:

Великобританія – 169.799 осіб (41.1%) Ізраїль – 35.013 осіб (8.5%) Польща – 22.922 особи (5.5%) Німеччина – 22.244 особи (5.4%) Греція – 18.802 осіб (4.5%) Швеція – 18.463 особи (4.5%)

Опитування також показало, що загалом 86.1% мандрівників наголосили, що метою їхньої поїздки у вересні цього року була відпустка, тоді як загалом 9.1% заявили, що вони відвідували друзів, а також родичів, а 4.7% вказали, що приїхали на Кіпр із діловими цілями.

Туристичний сектор, нарешті, почав відновлюватися після збитків, завданих поширенням коронавірусу та його нових різновидів. Нещодавній звіт, представлений Cyprus Mail, показав, що доходи від туристичного сектора зросли загалом на 141% за період із січня до липня цього року порівняно з показниками за той же період минулого року.

Заступник міністра туризму Кіпру Саввас Пердіос наголосив, що країна намагається залучити більшу кількість туристів до країни, але використовує нову стратегію. «Ми маємо залучати людей на Кіпр більш позитивним та непрямим чином. Ми не хочемо залучати людей на острів, говорячи їм, що у нас дешевше або що у нас немає ковіда, це несправедливо», – зазначив Пердіос Sunday Mail із цього приводу. За його словами, добрі показники, зафіксовані у 2022 році з погляду туристичного потоку, є результатом кількох років досліджень ринку, а також націленості на альтернативні ринки.