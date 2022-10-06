Названо найкращу авіакомпанію світу за 2022 рік

«Рік потрясінь», яким назвали 2022 рік для авіагалузі, не зробив особливих сюрпризів у плані лідерів рейтингу найкращих авіакомпаній за 2022 рік. Перше місце посів перевізник, який займає його вже кілька разів: якщо бути точним, сім разів із 1999 року — і це Qatar Airways. Такий результат рейтингу Skytrax World Airline Awards 2022 – захід проводився вперше з 2019 року.

Для того, щоб створити цей рейтинг, Skytrax, що базується у Великій Британії сайт оглядів та рейтингів авіакомпаній та аеропортів, провів понад 14 мільйонів опитувань клієнтів у більш ніж 100 країнах у період з вересня 2021 року до серпня 2022 року. «Срібло» та «бронза» рейтингу також очікувані – це Singapore Airlines і Emirates, які також стабільно займають призові місця.

На церемонії видачі нагород, що вперше проводилася в «реальному режимі» після ковидних часів, виконавчий директор групи Qatar Airways Акбар Аль Бейкер подякував своїм «чудовим співробітникам» за «незмінну самовідданість і прагнення» і сказав, що «отримати ці нагороди того ж року, коли ми відзначаємо наше 25-річчя, ще корисніше». За його словами, секрет стійкого успіху авіакомпанії полягає в наступному: «Постійне обслуговування, стабільний продукт, постійна увага до пасажирів та абсолютна самовідданість усіх, хто працює в авіакомпанії».

Повністю Топ-20 авіакомпаній світу в 2022 році за версією Skytrax виглядає так:

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Emirates

4. ANA (All Nippon Airways)

5. Qantas Airways

6. Japan Airlines

7. Turkish Airlines

8. Air France

9. Korean Air

10. Swiss International Air Lines

11. British Airways

12. Etihad Airways

13. China Southern Airlines

14. Hainan Airlines

15. Lufthansa

16. Cathay Pacific

17. KLM

18. EVA Air

19. Virgin Atlantic

20. Vistara

Насамкінець — цікавий факт від «року потрясінь». Найскандальніша лоукост-авіакомпанія, ірландська авіакомпанія Ryanair, вперше примудрилася здобути нагороду — і в номінації «Найкраща бюджетна авіакомпанія Європи». «Цього літа за часів авіахаосу вона стала однією з найнадійніших авіакомпаній у регіоні, скасувавши відносно невелику кількість рейсів і навіть запропонувавши «рятувальні» рейси в липні та серпні, щоб допомогти людям, які опинилися у скрутному становищі», – пояснили експерти свій вибір.