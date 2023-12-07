Найвищий у світі міський маршрут: еквілібрист пройшов по стропі між вежами Katara Tower

Достеменно невідомо, що говорив Яну Рузу його внутрішній голос, поки він ішов стропою, натягнутою на висоті 200 метрів між вежами Katara Towers, але в нас один погляд на цю фотографію народжує не тільки думки про міцні нерви естонського екстремала, але й цілий ряд не менш міцних виразів.

Ян Руз — визнаний геній еквілібристики, який конвертував свій талант у три титули чемпіона світу зі слеклайну. За його спиною не лише підкорення найскладніших маршрутів слеклайну у світі, а й безліч відважних звершень, на які до того не наважувався ніхто. Так, наприклад, Ян був першим, хто пройшов «кликами» Босжири — унікальними скелястими утвореннями казахстанського урочища, яке колись було дном древнього океану.

Цього року увагу 31-річного сміливця привернув Катар, а саме – одна з головних визначних пам’яток Дохи – вежі Katara Towers. Специфіка слеклайну в тому, що йти потрібно по еластичній «живій» стрічці, яка відгукується на кожен рух атлета, але Руз додатково ускладнив собі завдання, прикрасивши 2,5-сантиметрову стропу світлодіодним підсвічуванням, що зробило її ще більш непокірною.

На цьому проблеми не закінчилися: додав екстриму пустельний клімат Катару з його потужними поривами вітру, що виникають буквально нізвідки. «Кожен пройдений метр ставав найскладнішим випробуванням у моєму житті. Але як спортсмен я звик кидати виклик неможливому і радий, що у мене все вийшло», — коментує Ян свою 150-метрову прогулянку, яка була здійснена на висоті, яка більш ніж удвічі перевищує висоту лондонського Біг-Бена і стала найдовшою і найдовшою. найвищим міським маршрутом.