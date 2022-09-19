Скільки буде коштувати поїздка на чемпіонат світу з футболу – 2022 до Катару

Менш ніж 100 днів залишилося до чемпіонату світу з футболу FIFA-2022 у Катарі. Очікується, що захід відвідають понад мільйон гостей. ДІП розповість, скільки коштуватиме поїздка на головну спортивну подію року.

Чемпіонат стартує 20 листопада 2022 року і триватиме один місяць. Це буде перший чемпіонат світу, який будь-коли проводився в арабському світі, і перший у країні з мусульманською більшістю. Це буде другий чемпіонат світу, який проводиться в Азії, після турніру 2002 року в Південній Кореї та Японії. Крім того, турнір буде останнім, у якому візьмуть участь 32 команди. На 2026 рік заплановано збільшення до 48 команд на турнірі у США, Мексиці та Канаді.

У Досі є вісім стадіонів для проведення чемпіонату

Місткість починається від 45 тисяч та закінчується 80 тисячами. Один із них – “Лусаїл Айконік”. Його побудували спеціально для чемпіонату світу за 20 кілометрів від Дохи. Тут пройдуть 10 матчів мундіалю, включаючи півфінал та фінал.

До речі, влада Катару повідомила, що після ЧС-2022 більшу частину трибун розберуть і пожертвують спортивним проектам по всьому світу. Місткість спорткомплексу скоротиться до 20 тисяч глядачів, а сам “Лусаїл Айконік” перетвориться на хаб: там розмістяться школа, лікарня, торговий центр, кафе та ресторани.

Інший стадіон – “Халіфа Інтернейшнл”. Це один із найстаріших стадіонів Катару – його збудували у 1976 році та реконструювали у 2017-му. Під час чемпіонату тут пройдуть вісім матчів, найважливіший із яких – за третє місце.

Стадіон “Ахмед Бін Алі Стедіум” в Аль-Райяні прийме 7 матчів: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу. Арена “Аль-Джануб” знаходиться в місті Аль-Вакра і прийме 7 матчів: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу. “Аль-Тумама” у Досі стане майданчиком для 8 матчів: 6 на груповому етапі, однієї гри 1/8 фіналу та однієї 1/4 фіналу. Другий стадіон у місті Аль-Райян, “Едьюкейшн Сіті”, проведе 8 матчів: 6 на груповому етапі, одну гру 1/8 фіналу та одну гру 1/4 фіналу. Ще одна арена в Досі, “Рас-Абу Абуд”, побачить 7 матчів: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу. І остання – арена “Аль-Байт” у місті Аль-Хаур – стане другою за значимістю на турнірі: тут пройде матч відкриття та ще 9 ігор усіх стадій – до півфіналу.

Купити квитки на матч

Квитки можна купити окремо на конкретні матчі та у пакеті за вигіднішою ціною, якщо ви їдете підтримати одну конкретну команду. Ціни на всі матчі та стадіони сильно різняться (від 68 до 1000 доларів) залежно від рівня арени, граючих команд, затребуваності квитків, обраного місця та додаткових опцій. Наприклад, на найбільший стадіон, “Лусаїл Айконік”, у перший день чемпіонату на гру Аргентина – Саудівська Аравія мінімальна доступна ціна на 15 вересня 2022 року – 634 долари, а на матч США – Уельс ціни стартують від 68 доларів.

Крім того, на той самий матч можна купити квиток за зовсім різну ціну. Наприклад, квиток на матч Англія – ​​Іран категорії 3, найдешевший, стартує від 214 доларів, а найдорожчий категорії 1 – 899 доларів. Все залежить від місця, яке ви вибрали. На матч Німеччина – Японія – від 149 до 576 доларів. Обидва перелічені матчі пройдуть на стадіоні “Халіфа”. Квитки на фінальну гру можна купити за ціну від 2884 до 6748 доларів.

Якщо ви бажаєте відвідати кілька матчів, то ціна буде вигіднішою. Наприклад, ви хочете підтримати голландську збірну. Квитки на пакет із трьох матчів групового етапу обійдуться від 922 до 1615 доларів, залежно від категорії місця. Також є функція групової купівлі. Проте тарифи слід уточнювати.

Також доступні тури, які включають квитки — на один матч такий тур коштуватиме від 950 доларів, на сім матчів своєї команди — від 3800 (при програші можна буде повернути частину грошей або обміняти їх на матчі інших збірних).

Проживання, харчування та пересування у Досі

П’ятизіркові готелі з пляжами будуть дуже дорогими. При цьому багато готелів продають денні абонементи — будь-хто може заплатити і користуватися всією інфраструктурою комплексу, включаючи аквапарки, басейни та пляжне обладнання. Тарифи розпочинаються від 100 QAR. У популярних системах бронювання є бюджетні варіанти за 97, 100 чи 89 доларів за ніч.

Найдешевші ресторани – арабські та індійські. Тут готують страви з рису, м’яса та овочів. Порції величезні: можна замовляти щось одне на двох або 3-4 страви на компанію. Вартість салатів та закусок – 18-20 QAR, гарячого та супів – 25-30 QAR. У супермаркетах товари місцевого виробництва – молочні продукти та хліб – коштують 3–5 QAR, а привізні овочі та фрукти – від 4 QAR за кілограм.

У Досі є метро, що складається з трьох гілок, що перетинаються на центральній станції Msheireb, в аеропорту Хамад також є станція. Вартість однієї поїздки – 2 QAR. Добре розвинена автобусна мережа — маршрути ведуть у всі райони міста та за його межі. Ціна картки на дві поїздки – 11 QAR. Середні тарифи таксі – 1,50 QAR за кілометр вдень, 2 QAR – уночі, 10 QAR за посадку. Найдешевше таксі можна замовити за допомогою Uber.