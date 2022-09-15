В аеропорту Хамад у Досі відкрився найстаріший у світі магазин іграшок

У зоні безмитної торгівлі столичного катарського аеропорту Хамад з’явився найкращий у світі магазин іграшок Hamleys.

Hamleys – британський міжнародний рітейлер і найстаріший у світі магазин іграшок. Він був заснований Вільямом Хемлі за образом “Ноєвого ковчега” в лондонському Хай-Холборні в 1760 році. Мандрівні сім’ї з дітьми зможуть поринути у світ, де казки стають дійсністю, кажуть керівники проекту.

На полицях магазину Hamleys у міжнародному аеропорту Хамад (HIA) виставлений широкий асортимент іграшок, ексклюзивні товари від всесвітньо відомих брендів, таких як Barbie, ляльки LOL, а також уся традиційна сімейна класика. Крім того, в магазині представлена ​​лінійка оригінальних товарів Hamley, відомих своєю винятковою якістю. Найпопулярніші з них – знамениті ведмедики Hamley. Яскравий червоно-білий інтер’єр магазину відображає чарівний світ Hamleys та фірмові веселощі, атмосферу свята, суміш магії та театру, які уособлює бренд.

Урочисте відкриття бутіка Hamleys у міжнародному аеропорту Хамад стало захоплюючою подією з безліччю заходів для дорослих та дітей. На сцену вийшли маршируючий оркестр, клоун-фокусник, працював стенд із повітряними кулями та фотобудка. Крім того, гостям подали фірмове печиво Hamleys та вручили подарункові пакети. Знаменитий ведмідь Хемлі та його подруга Ведмедиця Хетті закликали пасажирів до магазину.

Сьогодні Hamleys – це магазин іграшок, де діти можуть грати зі своїми улюбленими персонажами та захоплюватися живими та інтерактивними демонстраціями 20 000 ляльок та звірів, виставлених на загальний огляд.