В Ізраїлі з’явився новий лоукостер Air Haifa

Як повідомляє портал IsraelInfo, в Ізраїлі створили нову авіакомпанію Air Haifa. Вона працюватиме як лоукостер і базуватиметься у Хайфі. Усі рейси здійснюватимуться з аеропорту Хайфи.

Компанія планує брати у лізинг літаки разом із екіпажами. Коли почнуться перші польоти Air Haifa і куди саме планує літати авіаперевізник, наразі невідомо.

Видання уточнює, що в Хайфському аеропорту коротка злітна смуга (1316 м), оскільки, з одного боку, вона обмежена новим морським портом, а з іншого — промзоною. Це звужує можливості прийому певних типів літаків та радіус польотів.

Зараз літаки з Хайфи літають в ізраїльські аеропорти, Кіпр і Мальту. Незабаром планується запустити рейси до Румунії.