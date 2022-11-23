У Єрусалимі пролунало два вибухи

Видання Jerusalem Post пише, що в Єрусалимі сьогодні вранці, 23 листопада, пролунав вибух біля центральної автобусної станції.

За інформацією служби швидкої допомоги Маген Давид Адом, поранення отримали семеро людей, одна перебуває у критичному стані. Про жертви не повідомляється.

Причина вибуху поки що невідома, поліцейські вивчають кілька версій, серед яких теракт.

Оновлення інформації:

Стало відомо про другий вибух, що прогримів у автобусі, що стояв поблизу автостанції.

Число постраждалих внаслідок двох терактів у Єрусалимі зросло до 18 осіб, двоє у тяжкому стані. Про це заявив заступник мера Єрусалима Флер Хассан-Нахум.