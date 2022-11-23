Всі розділи
ГоловнаІзраїльУ Єрусалимі пролунало два вибухи
Ізраїль

У Єрусалимі пролунало два вибухи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Єрусалимі пролунали два вибухи

Видання Jerusalem Post пише, що в Єрусалимі сьогодні вранці, 23 листопада, пролунав вибух біля центральної автобусної станції.

За інформацією служби швидкої допомоги Маген Давид Адом, поранення отримали семеро людей, одна перебуває у критичному стані. Про жертви не повідомляється.

Причина вибуху поки що невідома, поліцейські вивчають кілька версій, серед яких теракт.

Оновлення інформації:

Стало відомо про другий вибух, що прогримів у автобусі, що стояв поблизу автостанції.

Число постраждалих внаслідок двох терактів у Єрусалимі зросло до 18 осіб, двоє у тяжкому стані. Про це заявив заступник мера Єрусалима Флер Хассан-Нахум.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму