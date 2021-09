В течение многих лет они рыли туннель в израильской тюрьме. Дерзкий побег палестинцев

Шесть палестинских заключенных сбежали из израильской тюрьмы Гильбоа через туннель, который они копали годами. Полиция описывает этот инцидент как один из самых серьезных, поскольку тюрьма Гильбоа является объектом строгого режима.

В настоящее время беглецов разыскивает полиция, которая использует для своих действий дроны и вертолеты. К действиям также были привлечены военные. Ожидается, что мужчины будут бежать в сторону Западного берега или Иордании.

Reports of 6 Palestinian security prisoners escaping from Gilboa prison in northern Israel by a tunnel. One of them is reported to be Zakaria Zubeidi, former Jenin chief of the Al-Aqsa Martyrs’ Brigades

