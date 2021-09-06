В течение многих лет они рыли туннель в израильской тюрьме. Дерзкий побег палестинцев

Шесть палестинских заключенных сбежали из израильской тюрьмы Гильбоа через туннель, который они копали годами. Полиция описывает этот инцидент как один из самых серьезных, поскольку тюрьма Гильбоа является объектом строгого режима.

В настоящее время беглецов разыскивает полиция, которая использует для своих действий дроны и вертолеты. К действиям также были привлечены военные. Ожидается, что мужчины будут бежать в сторону Западного берега или Иордании.

Reports of 6 Palestinian security prisoners escaping from Gilboa prison in northern Israel by a tunnel. One of them is reported to be Zakaria Zubeidi, former Jenin chief of the Al-Aqsa Martyrs’ Brigades — Anna Ahronheim (@AAhronheim) September 6, 2021

Заключенные сбежали не позднее 4 часов утра по местному времени. Трое из них пытались сбежать раньше. По данным СМИ, все они были приговорены к пожизненному заключению в связи со смертоносными нападениями на израильтян. В них опасные статусы.

Пятеро из них предположительно были активны в группировке «Исламский джихад» — палестинской организации, которая считается военизированной и террористической. В свою очередь, шестой из беженцев был бывшим командиром вооруженной группы Бригады мучеников Аль-Аксы, связанной с основной палестинской партией ФАТХ. Всы в прошлом были активны в городе Дженин на Северо-Западном берегу.

Тюрьма Гильбоа расположена в северной части страны, недалеко от Галилейского моря.