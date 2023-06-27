Після Хургади акули попливли кошмарити ще один курорт Червоного моря: оголошено тривогу

Смертельний напад акули на росіянина в Хургаді налякав не тільки Єгипет, а й інші країни, курорти яких розташовані на Червоному морі. Тепер тривогу оголошено в Ейлаті: як повідомляє ізраїльська преса, небезпечні акули від берегів Єгипту припливли кошмарити курорти Ізраїлю. Співробітники управління природи та парків міста Ейлат повідомили у ЗМІ, що біля узбережжя міста було помічено рідкісний та небезпечний вигляд акул.

«Після смертельного нападу акули біля берегів Єгипту Ізраїль нині перебуває у стані підвищеної готовності. Офіційні спостереження підтвердили, що цей рідкісний вид акул насправді загрожує зоні купання на північних пляжах Ейлата. Побачені спостерігачами види були позитивно ідентифіковані як тигрові акули», – повідомляє ізраїльська преса.

Як заявив доктор Асаф Звулоні, еколог, який працює в Управлінні природи та парків, поява тигрових акул біля берегів курорту — рідкісне явище, хоча тигрові акули завжди мешкали в Червоному морі, вміють плавати на мілководді і можуть жити до 50 років.

«Присутність акули у нашому районі викликала чимало запитань про те, наскільки небезпечно заходити до моря в Ейлаті», – додають експерти. При цьому Асоціація «Акули в Ізраїлі» заявила, що влітку в Ейлаті можна побачити самок акул, які народжують. Нагадаємо, що єгипетські експерти раніше називали саме цю причину — те, що на мілководді припливають самки акул, які народжують дитинчат, і вони голодні та агресивні — як основний привід для ризику нападу акул на людей.

При цьому ізраїльські експерти порадили плавцям та туристам «зберігати спокій і не панікувати у разі зустрічі з хижаком». «Не робіть різких рухів, постійно тримайте зоровий контакт з акулою і повільно повертайтеся на пляж. Більшість акул йдуть самі собою», – «заспокоїли» туристів експерти асоціації.