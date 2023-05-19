Всі розділи
ГоловнаІзраїльНесамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах
ІзраїльКеніяКитай

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Несамовиті знімки: Фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

В унікальному проекті зібрані фотографії спалень дітей з усього світу, передає BoredPanda.

Фотоальбом англійського фотографа Джеймса Моллісона показує красу планети та нерівні умови життя у різних її куточках. Опублікована книга демонструє різноманітні умови життя та довкілля у таких країнах, як США, Мексика, Бразилія, Англія, Італія, Ізраїль, Кенія, Сенегал, Лесото, Непал, Китай та Індія.

Проєкт наголошує на величезному контрасті між умовами життя дітей: наприклад, Кайя з Токіо, чия мама витрачає 1000 доларів на місяць на її сукні, і бедуїнський пастушка Білала, який спить на вулиці з козами свого батька.

Нантіо, 15 років, Лісаміс, Північна Кенія

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Індіра, 7 років, Катманду, Непал

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Різа, 15 років, Іто, Японія

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Білал, 6 років, Ваді-Абу-Хінді, Західний берег

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Роаті, 8 років, Пномпень, Камбоджа

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Ламін, 12 років, село Бункілінг, Сенегал

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Доуха, 10, Хеврон, Західний берег

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Ріаннон, 14 років, Дарвел, Шотландія

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Нету, 11 років, Катманду, Непал

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Дон, 9 років, Юньнань, Китай

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Бікрам, 9 років, Меламчі, Непал

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Прена, 14 років, Катманду, Непал

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Анонім, 9 років, Кот-д’Івуар

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Цвіка, 9, Бейтар-Іліт, Західний берег

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Жасмин (Джаззі), 4 роки, Кентуккі, США

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Джоуї, 11 років, Кентуккі, США

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Кайя, 4 роки, Токіо, Японія

Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

Фотографії: BoredPanda.com

Джеймс Моллісон дає читачам можливість зазирнути у життя дітей, дозволяючи їм задуматися про існуючу нерівність та переосмислити власні цінності. Друга частина “Де сплять діти” вийде восени цього року.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Бояться літати пілоти: визначено 5 найнебезпечніших аеропортів у світі

Велика Британія
Багато популярних курортів, включаючи ті, які вважаються найфешенебельнішими, виявляються...

У Шотландії безлюдний острів виставлений на продаж

Велика Британія
Шотландський безлюдний острів Барлокко виставлений на продаж — покупець...

У Шотландії турист зняв на фото Лох-Неське чудовисько

Туризм
Турист Джон Пейн під час відпочинку біля озера Лох-Нес...

Названі модні напрямки для туристів у 2023 році

Азербайджан
Опубліковано рейтинг найбільш затребуваних та модних напрямків для відпустки...

“Люди плакали, і стояв нестерпний шум”: Крило літака спалахнуло під час польоту

США
Аварійною посадкою з пожежею завершився рейс з Единбурга до...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму