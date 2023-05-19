Несамовиті знімки: Англійський фотограф показав, як сплять діти в різних країнах

В унікальному проекті зібрані фотографії спалень дітей з усього світу, передає BoredPanda.

Фотоальбом англійського фотографа Джеймса Моллісона показує красу планети та нерівні умови життя у різних її куточках. Опублікована книга демонструє різноманітні умови життя та довкілля у таких країнах, як США, Мексика, Бразилія, Англія, Італія, Ізраїль, Кенія, Сенегал, Лесото, Непал, Китай та Індія.

Проєкт наголошує на величезному контрасті між умовами життя дітей: наприклад, Кайя з Токіо, чия мама витрачає 1000 доларів на місяць на її сукні, і бедуїнський пастушка Білала, який спить на вулиці з козами свого батька.

Нантіо, 15 років, Лісаміс, Північна Кенія

Індіра, 7 років, Катманду, Непал

Різа, 15 років, Іто, Японія

Білал, 6 років, Ваді-Абу-Хінді, Західний берег

Роаті, 8 років, Пномпень, Камбоджа

Ламін, 12 років, село Бункілінг, Сенегал

Доуха, 10, Хеврон, Західний берег

Ріаннон, 14 років, Дарвел, Шотландія

Нету, 11 років, Катманду, Непал

Дон, 9 років, Юньнань, Китай

Бікрам, 9 років, Меламчі, Непал

Прена, 14 років, Катманду, Непал

Анонім, 9 років, Кот-д’Івуар

Цвіка, 9, Бейтар-Іліт, Західний берег

Жасмин (Джаззі), 4 роки, Кентуккі, США

Джоуї, 11 років, Кентуккі, США

Кайя, 4 роки, Токіо, Японія

Фотографії: BoredPanda.com

Джеймс Моллісон дає читачам можливість зазирнути у життя дітей, дозволяючи їм задуматися про існуючу нерівність та переосмислити власні цінності. Друга частина “Де сплять діти” вийде восени цього року.