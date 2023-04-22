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ІзраїльТуризм

Фотографія туристки на тлі Освенциму викликала бурю обурення

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Фотографія туристки на тлі Освенциму викликала бурю обурення

Фотографія туристки у спокусливій позі на тлі залізничних колій, що ведуть до нацистського табору смерті Освенцім, викликала обурення в соціальних мережах. Легковажну дівчину засудили за неповагу до жертв Голокосту, пише видання i24news.

Нашумілий знімок зробила Марія Мерфі, продюсер GB News у Великій Британії, яка відвідала меморіал Освенцім. На фотографії видно, як чоловік сів на залізничних коліях, щоб сфотографувати усміхнену жінку у вульгарній позі на рейках. Обидва туристи не були ідентифіковані.

«Сьогодні був один із самих шокуючих моментів у моєму житті. На жаль, здається, що не у всіх були такі самі почуття», – написала Марія Мерфі у підписі до фото, яке вона опублікувала в одній із соціальних мереж.

Публікація викликала обурення серед користувачів Інтернету. Деякі вказали, що фото було зроблено за день до Дня пам’яті жертв Голокосту в Ізраїлі. «Будь-який, хто хоче зробити легковажну фотографію в Освенцима, має обов’язково подивитися свідчення тих, хто вижив у Голокості, сидячи зі своїми дітьми та онуками. Коли ми перегортаємо фотоальбоми наших убитих членів сім’ї», – написала Нілі Каплан, лікар єврейського походження з Оттави, яка втратила кількох членів сім’ї в Голокості.

Фотографія туристки на тлі Освенциму викликала бурю обурення

Офіційний обліковий запис Освенцимського меморіалу відповів на публікацію Марії Мерфі, нагадавши відвідувачам не робити подібні фотографії: «Фотографії можуть мати величезне емоційне та документальне значення для відвідувачів. Фотографії допомагають нам пам’ятати. При відвідуванні музею Освенцима відвідувачі повинні пам’ятати, що входять на автентичну територію колишнього табору, де було вбито понад мільйон людей. Будь ласка, поважайте їхню пам’ять».

Це не вперше, коли музей Освенцима звертався до туристів з проханням поводитися адекватно на території музею після недоречних фотографій. У 2019 році музей згадував, що є «кращі місця для вивчення балансу, ніж місце, яке символізує депортацію сотень тисяч людей на смерть».

Освенцім, або Аушвіц-Біркенау, був найбільшим концентраційним табором та табором смерті, створеним нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. Там убито 1,1 мільйона людей між 1940 та 1945 роками, 90% з яких були євреями.

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