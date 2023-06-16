Влада Італії планує обмежити короткострокову оренду житла для туристів

Італія – один із останніх популярних туристичних напрямків, де розглядається питання щодо запровадження обмежень на короткострокову оренду житлової нерухомості туристами в історичних центрах міст. Це робиться для того, щоби звільнити більше житла для місцевих жителів.

Пропозиція викликала запеклі дебати в країні між місцевими жителями, підприємцями, власниками готелів, містами та урядом країни.

У чому проблема із короткостроковою орендою житла для туристів?

Минулого тижня Міністерство туризму Італії опублікувало перший проект нового закону, який, за його словами, дозволить обмежити короткострокову оренду житла туристами, зокрема Airbnb, по всій країні.

Мета закону – не лише вирішити проблему нестачі доступного житла у великих містах Італії, а й розібратися із хронічною перенаселеністю у багатьох туристичних місцях.

Однак у Римі не всі задоволені законопроектом. Деякі кажуть, що він недостатньо хороший, а власники готелів вимагають більшої справедливості та застосування однакових правил щодо всіх об’єктів.

Як можуть виглядати нові правила?

Вимога про мінімальне перебування протягом двох діб та ведення загальнонаціонального реєстру об’єктів короткострокової оренди замість наявних наразі окремих регістрів – ось деякі з основних заходів, включених до указу.

„Сьогодні у Римі налічується понад 25 000 об’єктів розміщення, що еквівалентно 10 000 готелів, – розповів Алессандро Массімо Нукара, генеральний директор Національної асоціації готельного бізнесу Federalberghi. – Щоб відкрити готель, необхідно запросити нескінченну кількість дозволів. Але коли йдеться про відкриття цього самого „еквівалента“ 10 000 готелів, то відбувається зовсім інша історія, оскільки всі ці дозволи не потрібні“.

Асоціація хоче, щоб у мерів було більше влади, контролю та можливості ефективно карати тих, хто не дотримується правил. Але керуючі нерухомістю мають намір захищати свій бізнес.

Як це вплине на вибір житла?

Андреа Сантоліні, менеджер з нерухомості компанії Spaghetti Apartments, яка обслуговує 15 квартир у центрі Риму, вважає, що готелі та короткострокова оренда непорівнянні.

„Туристи, які вважають за краще зупинитися у квартирі, відрізняються від тих, хто хоче забронювати номер у готелі, і це не завжди пов’язане з бюджетом, – каже він. – Апартаменти часто воліють через їхні характеристики, або є конкретні причини, що стоять за цим вибором“.

Він додає, що багато людей обирають квартиру, щоб мати можливість готувати вдома, а не вечеряти щовечора у кафе чи ресторані.

Усі, здається, згодні з одним аспектом: підприємства, які працюють незаконно, мають бути оштрафовані.

„Ми виступаємо за те, щоб на тих, хто не дотримується правил, накладалися санкції, і хочемо, щоб Міністерство туризму відповідало за ситуацію, а не залишало її в руках регіональної влади“, – сказав Марко Челані, президент національної асоціації з короткострокової оренди житла AIGAB.

Хоча до прийняття законопроекту ще далеко, оскільки туризм робить великий внесок в економіку Італії, він вплине на один з найбільших у світі ринків короткострокової оренди.