Венеція вводить для туристів QR-коди у літній сезон

Наприкінці тижня у Венеції визначились із правилами регулювання в’їзду туристів. Поки що новини мінімальні – продаж квитків для тих, хто приїжджає на одноденну екскурсію. Плата 5 євро діятиме лише 29 днів під час піків у літньому туристичному сезоні 2024 року, повідомило видання Il Mondo.

Вибрано кілька дат, за якими туристи зможуть потрапити до центру міста з 08:30 ранку до 4 вечора лише QR-кодами. Серед них – з 25 квітня по 5 травня та у вихідні у травні – липні. Зареєструватись на онлайн-платформі доведеться всім, у тому числі й тим категоріям, хто звільнений від плати. По-перше, щоб зручніше було перевіряти наявність права на вхід, а по-друге, для точного підрахунку всіх, хто прибуває до Венеції. Який буде встановлений ліміт, при якому квитки перестануть продавати, відповіді наразі немає.

Як і деякі технічні питання. Зокрема, реєстрація вводиться лише на пікові дати чи назавжди. Невідомий механізм забезпечення QR-кодами туристів, які забронювали готелі та вже сплатили там туристичний збір. Очевидно, що й решта пільговиків, включаючи місцевих жителів, навряд чи погодяться щодня отримувати одноразові квитки, хоч і безкоштовні. А ось розмір штрафів за обхід правил уже оприлюднено – до 300 євро.

Проблему із надмірним туризмом у Венеції почали обговорювати ще до пандемії. Бізнес не хотів «різати» головну статтю доходів, а з іншого боку – виникла потреба якось контролювати наплив гостей. Компроміс був досягнутий на тому, що нововведення мають експериментальний характер. За словами мера Луїджі Бругнаро, це «перший крок, а не революція», і влада готова оперативно вносити зміни у важливій для міста сфері.