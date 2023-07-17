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ІталіяТуризм

У найбільшому аеропорту Сицилії спалахнула пожежа. До середи скасовано всі рейси

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У найбільшому аеропорту Сицилії спалахнула пожежа. До середи скасовано всі рейси

Робота аеропорту міста Катанія (острів Сицилія) призупинена до середи, 19 липня, через пожежу, що сталася там минулої ночі.

Осередок спалаху виник на нижньому поверсі, полум’я швидко перекинулося на термінал. Усіх людей швидко евакуювали з будівлі та, на щастя, ніхто не постраждав. На ранок вогонь був загашений. Причини займання з’ясовуються. Італія зараз переживає сильну спеку, температура цього тижня досягає 48 градусів.

Усі рейси перенаправлені в інші аеропорти Сицилії — Палермо та Комізо. Аеропорт Палермо знаходиться за 4 години їзди від аеропорту Катанії, а Комізо — за дві години їзди.

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