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ІталіяТуризм

У Італії знову відкрився давній палац, який перебував на реставрації 50 років

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Римі для туристів знову відкрився давній палац, який перебував на реставрації 50 років.

Давньоримський імператорський палац, розташований на вершині Палатинського пагорба, був знову відкритий для туристів у четвер (21 вересня), майже через 50 років після його закриття на реставрацію.

Палац Тіберія або Домус Тіберіана, вік якого оцінюється в 2000 років, був будинком правителів стародавнього міста в період Римської імперії. З великого палацу відкривається чудовий краєвид на Римський форум внизу.

Останні 50 років він перебував на реставрації – саме стільки часу знадобилося реставраторам, щоб зміцнити палац і зробити його безпечним для відвідувачів. У ході розкопок також було виявлено безліч давньоримських артефактів.

Хоча домус, або резиденція, названий на честь римського імператора Тиберія, археологічні дослідження відносять палац до пізнішого періоду правління Нерона. Вважається, що його будівництво почалося невдовзі після Великої пожежі Риму, яка сталася в 64 році нашої ери і спалила 11 із 14 кварталів столиці Римської імперії.

Після розпаду Римської імперії резиденція століттями перебувала у запустінні, поки у 1500-х роках дворянська родина Фарнезе не розбила навколо руїн великий сад.

Домус, збудований на північно-західному схилі пагорба, вважається першим справжнім імператорським палацом. Крім резиденції імператора, комплекс включав сади, культові споруди, приміщення преторіанської гвардії, що захищала правителя, і службовий район для робітників з видом на Римський форум.

Розкопки та реставраційні роботи, що проводилися також під час пандемії Covid-19, коли протягом кількох місяців туризм був мінімальним, допомогли археологам зібрати багатовікову історію місця, яке довгі роки перебувало в запустінні.

Відвідувачі новоствореного палацу зможуть помилуватися добіркою із сотень знайдених артефактів, у тому числі предметів із металу та скла. А також статуями, прикрасами та стародавніми монетами.

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