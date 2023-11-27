Стало відомо, коли Венеція почне брати з туристів плату за вхід до міста

Міська влада Венеції визначила дати у 2024 році, в які з туристів стягуватиметься раніше анонсована плата за вхід.

Як пише CNN, йдеться про 29 днів у період із квітня по середину липня 2024 року. Зокрема, заплатити доведеться тим, хто приїде на один день до міста з 26 квітня по 5 травня, далі збір стягуватиметься щосуботи та неділі до 14 липня. Саме цей час вважається піковим туристичним періодом Венеції.

Як працюватиме плата за вхід до Венеції

Плата, яка становитиме фіксовану суму 5 євро, стягуватиметься з усіх, хто в’їжджає до міста без бронювання на ніч (або звільнення від неї) з 8:30 до 16:00.

Управління програмою здійснюватиметься через онлайн-платформу, яка генеруватиме квитки з QR-кодом, що підтверджують оплату або звільнення від неї. У місті також будуть кіоски для сплати збору.

Усі відвідувачі міста, у тому числі ті, хто претендує на звільнення від сплати збору, мають пройти онлайн-реєстрацію з 16 січня 2024 року.

Хто має заплатити

Платити доведеться всім туристам від 14 років і старше, які не залишаються в місті на ніч. Але навіть тим хто ночує доведеться зареєструватися онлайн, щоб отримати QR-код, що підтверджує їхнє звільнення.

Від сплати збору звільнятимуться

жителі міста та люди, що народилися у Венеції

люди, які володіють нерухомістю у місті

студенти та люди, які працюють у Венеції

ті, хто приїжджає до міста у справах чи на короткострокове навчання

туристи, які зупиняються на ніч у місті, адже вони вже сплачують міський податок

туристи, що ночують у муніципалітеті Венеція за межами міста

діти до 14 років та люди з інвалідністю разом з їхніми опікунами

Всі вони повинні будуть реєструватися на онлайн-платформі, щоб отримати відповідний QR-код. Для ряду категорій він буде дійсним протягом року.

Також від збору звільнять тих, хто подорожує на більшість островів лагуни, включаючи туристичні центри Мурано та Бурано, а також Лідо, де розташовані міські пляжі. Тим не менш, більшості відвідувачів у будь-якому разі доведеться заплатити збір, оскільки найчастіше вони прибувають на острови на поромах із центру міста.

Також не платитимуть люди, які проїжджають транзитом через площу П’яццале Рома (кінцева автобусна зупинка), Тронкетто або вокзал Маріттіма (де досі пришвартовуються невеликі круїзні лайнери), якщо вони не перетнуть кордон “Старого міста”.

Зазначимо, Венеція стала першим у світі містом, яке вирішило запровадити плату за вхід для туристів. Таким чином міська влада хоче спонукати туристів, які приїжджають у місто на день, обирати непікові дати.