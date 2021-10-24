Правнук Муссоліні може дебютувати за Лаціо в матчі проти Верони

В рамках дев’ятого туру італійської Серії А Лаціо на виїзді зустрінеться з Вероною.

Через дискваліфікацію захисника Франческо Ачербі і півзахисника Луїса Феліпе, головний тренер “орлів” Мауріціо Сарри змушений був вдатися до змін.

На поєдинок викликано фланговий захисник Романо Муссоліні – правнук італійського диктатора часів Другої світової війни Беніто Муссоліні. Про це повідомляє Ilmessaggero.

18-річний футболіст перейшов в Лаціо в березні 2021 року. Він грає за молодіжну команду “орлів”. До цього він займався в академії Роми.

Матч Верона – Лаціо відбудеться 24 жовтня. Розпочнеться поєдинок о 16:00 за київським часом.